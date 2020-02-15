Он помог разоблачить «Сити». И до сих пор находится в тюрьме

Источник: Спорт-Экспресс

В январе прошлого года в Будапеште задержали 30-летнего гражданина Португалии. Полиция, отказавшаяся назвать его имя, заявила, что мужчина подозревается в краже электронных документов, принадлежащих многочисленным футбольным клубам. СМИ предположили, что речь идет об информаторе сайта спортивных расследований Football Leaks.

Данная платформа специализируется на раскрытии секретной информации, касающейся коррупции в УЕФА, трансферов, контрактов и заработной платы известных футболистов. Football Leaks поставлял материалы ведущим европейский изданиям, включая известный немецкий журнал Der Spiegel, опубликовавший серию расследований, посвященных скандалам в европейском футболе.

В пятницу, 14 февраля, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро. Причиной послужили серьезные нарушения правил финансового fair play в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» уже заявили, что подадут апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд.

Кто же пролил свет на махинации одного из сильнейших топ-клубов Европы?

Компьютерный гений

В сентябре 2018 года португальский журнал Sabado впервые упомянул о предполагаемом информаторе Football Leaks. В одной из заметок сообщалось, что власти страны идентифицировали человека, которого называли «компьютерным гением».

После этого на странице Football Leaks в Facebook появилось сообщение следующего содержания: «Португальская полиция ищет меня? LOL (laughing out loud — термин, использующийся в сетевом общении для выражения смеха)». К этой записи был добавлен хештег «поймай меня, если сможешь».

Португальские СМИ, включая общественную телекомпанию RPT, утверждают, что 16 января в Будапеште был задержан человек по имени Руи Пинту. 30-летнего португальца, родившегося в северном городе Вила-Нова-ди-Гая, нашли с помощью электронного оборудования.

Испанская газета Marca охарактеризовала его как «человека с криминальным прошлым и хакерским настоящим». Считается, что он использовал ряд технологий взлома для получения и распространения информации. Документы, которые украл Пинту, содержали подробности о контрактах игроков, планах футбольных клубов, а также частную переписку.

Подозреваемый использовал анонимный браузер Tor для общения со своим португальским адвокатом Анибалом Пинту, чтобы избежать обнаружения. Он передавал ему украденные документы, после чего адвокат связывался с португальскими футбольными клубами, требуя денежное вознаграждение в обмен на то, что эти материалы не будут обнародованы. Вместе они якобы вымогали деньги и занимались шантажом.

В числе пострадавших оказались «Бенфика», «Спортинг» и «Порту». Когда данная затея не окупилась, Руи и Анибал разместили украденные документы на сайте Football Leaks.

Официальный сайт португальской полиции сообщает, что Пинту подозревается в киберпреступности, неправомерном обеспечении регулярного доступа к конфиденциальным документам, а также в попытке вымогательства.

Любопытно, что журнал Spiegel, ставший одним из основных трансляторов украденных материалов, отказался подтверждать личность информатора, заявив, что получал данные от человека, который называл себя португальцем по имени Джон.

Что удалось узнать

Подозрения по делу Пинту изложены на 11 страницах. Сообщается, что количество украденных документов составило около 70 миллионов (более 3,4 терабайта информации). Она были похищены в период с 2015 по 2018 год.

Впервые жалобу на действия Пинту подала инвестиционная компания Doyen Sports, расположенная на Мальте. Представитель этой организации в интервью агентству Reuters сообщил, что в 2015 году он связался с португальской полицией после того, как получил электронное письмо от неизвестного пользователя. Тот угрожал, что опубликует конфиденциальные документы, в том числе информацию о контрактах игроков, если инвестиционная компания не внесет «щедрое пожертвование».

Это дело было приостановлено до тех пор, пока один из самых больших португальских клубов «Бенфика» не столкнулся с подобной ситуацией в 2017 году. После этого полиция Португалии приступила к решительным действиям.

Пинту решил не ограничиваться португальскими клубами и похитил ряд данных (включая электронную переписку), касающихся ФИФА, УЕФА и европейских топ-клубов. Благодаря ему стала известна следующая информация:

1. Планы по созданию элитного европейского турнира — Суперлиги, участниками которого стали бы шестнадцать ведущих клубов, и последующему уничтожению Лиги чемпионов в 2021 году.

2. Многочисленные нарушения финансового фэйр-плей со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ»: заоблачная зарплата Роберто Манчини, получаемая через офшор, спонсорские контракты с компаниями из ОАЭ для получения большей прибыли, секретное соглашение с Хосепом Гвардьолой в период работы того в «Баварии», недетские запросы Кильяна Мбаппе перед переходом в «ПСЖ» и специфические бонусы для Неймара.

3. Закулисные игры президента ФИФА Джанни Инфантино: будучи генеральным секретарем УЕФА, функционер, как утверждалось, помог «ПСЖ» и «Манчестер Сити» избежать исключения из Лиги чемпионов за нарушения финансового фэйр-плей. Клубы были всего лишь оштрафованы.

4. Допинговый скандал в «Реале»: обнаружение в допинг-пробе Серхио Рамоса запрещенного препарата дексаметазона после финала Лиги чемпионов-2016/17 в Кардиффе. Антидопинговая группа УЕФА посчитала действия врача «Королевского клуба» ошибкой.

5. Договорные товарищеские матчи на Кипре, которые обслуживались непрофессиональными арбитрами, назначавшими пенальти в странных ситуациях или специально не фиксировавшими положение «вне игры» в ситуации, когда одна из команд забивала гол.

Что происходит с Пинту сейчас?

Пинту находится в тюрьме, начиная с марта прошлого года: он ожидает приговора, который должен вынести суд Лиссабона. В минувший четверг ему было отказано в апелляции, и теперь ему предстоит ответить по 90 различным пунктам обвинения. Они в основном касаются хакерства и мошенничества.

Как только появились новости о наказании «Манчестер Сити», в социальной сети Twitter начал набирать популярность хештег #freepinto (освободите Пинту). А его сторонники собрались в центре Лиссабона в знак солидарности.

— Я знал, что португальские власти преследуют в судебном порядке информаторов, поэтому я должен быть готов к этому, — приводит The Sun слова Пинту. — Португальские власти боятся того, что я знаю, и поэтому важно, чтобы я не сошел с ума.