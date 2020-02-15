Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов попал в расширенный список игроков «Сельты» на матч испанского чемпионата против мадридского «Реала».
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов попал в расширенный список игроков «Сельты» на матч испанского чемпионата против мадридского «Реала».
Всего в список игроков на матч 24-го тура испанской Примеры против «Реала» включено 20 футболистов «Сельты».
Встреча «Сельты» и «королевского» клуба состоится в Мадриде 16 февраля в 23 часа по московскому времени.