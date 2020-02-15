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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов попал в расширенный список игроков «Сельты» на матч испанского чемпионата против мадридского «Реала».

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Источник: Спорт РИА Новости

Всего в список игроков на матч 24-го тура испанской Примеры против «Реала» включено 20 футболистов «Сельты».

Встреча «Сельты» и «королевского» клуба состоится в Мадриде 16 февраля в 23 часа по московскому времени.

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