Середняк АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей
«Бернли» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской
«Бернли» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На второй минуте прямым ударом с углового отличился хавбек бордовых Эшли Вествуд. Через 16 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Победу «Бернли» принес точный удар Матея Выдры на 60-й минуте.
Победа стала для «Бернли» третьей в последних четырех матчах. Команда набрала 34 очка и вышла на десятое место. В активе «Саутгемптона» 31 очко, клуб находится на 13-й позиции.
В следующем туре «Бернли» 22 февраля на своем поле примет «Борнмут». «Саутгемптон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».
|Ральф Хазенхюттль
|Шон Дайч
|Дэнни Ингс
|18′
|Эшли Уэствуд
|2′
|Матей Выдра(Джефф Хендрик)
|60′
|1
|Алекс Маккарти
|1
|Ник Поуп
|4
|Янник Вестергор
16′
|3
|Чарли Тэйлор
|5
|Джек Стивенс
|5
|Джеймс Тарковски
|21
|Райан Бертранд
|6
|Бен Ми
44′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|26
|Филлип Бардсли
|17
|Стюарт Армстронг
|4
|Джек Корк
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|13
|Джефф Хендрик
26′
|9
|Дэнни Ингс
|18
|Эшли Уэствуд
|24
|Кайл Уокер-Питерс
73′
|11
|Дуайт Макнейл
|20
|Майкл Обафеми
88′
|19
|Джей Родригес
|7
|Шейн Лонг
86′
|9
|Крис Вуд
22′
|10
|Чи Адамс
|27
|Матей Выдра
|19
|Софьян Буфаль
39′
|12
|Мусса Дженепо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Саймон Хупер(Англия)