Середняк АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей

Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На второй минуте прямым ударом с углового отличился хавбек бордовых Эшли Вествуд. Через 16 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Победу «Бернли» принес точный удар Матея Выдры на 60-й минуте.

Победа стала для «Бернли» третьей в последних четырех матчах. Команда набрала 34 очка и вышла на десятое место. В активе «Саутгемптона» 31 очко, клуб находится на 13-й позиции.