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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Середняк АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей

«Бернли» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На второй минуте прямым ударом с углового отличился хавбек бордовых Эшли Вествуд. Через 16 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Победу «Бернли» принес точный удар Матея Выдры на 60-й минуте.

Победа стала для «Бернли» третьей в последних четырех матчах. Команда набрала 34 очка и вышла на десятое место. В активе «Саутгемптона» 31 очко, клуб находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Бернли» 22 февраля на своем поле примет «Борнмут». «Саутгемптон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».

Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 1:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 2615.02.2020, 15:30 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльШон Дайч
Голы
Дэнни Ингс18′
Эшли Уэствуд2′
Матей Выдра(Джефф Хендрик)60′
Составы команд
1Алекс Маккарти
1Ник Поуп
4Янник Вестергор
16′
3Чарли Тэйлор
5Джек Стивенс
5Джеймс Тарковски
21Райан Бертранд
6Бен Ми
44′
16Джеймс Уорд-Проуз
26Филлип Бардсли
17Стюарт Армстронг
4Джек Корк
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
13Джефф Хендрик
26′
9Дэнни Ингс
18Эшли Уэствуд
24Кайл Уокер-Питерс
73′
11Дуайт Макнейл
20Майкл Обафеми
88′
19Джей Родригес
7Шейн Лонг
86′
9Крис Вуд
22′
10Чи Адамс
27Матей Выдра
19Софьян Буфаль
39′
12Мусса Дженепо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
8Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСаймон Хупер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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