Футболисты брестского «Руха» обыграли «Вентспилс» в контрольном матче

В турецком Белеке новобранец высшей лиги брестский «Рух» со счетом 1:0 победил бронзового призера латвийского чемпионата «Вентспилс».

Гродненский «Неман» обыграл в своем манеже вице-чемпиона Литвы вильнюсский «Жальгирис», который тренирует экс-наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага, — 2:0. Неделю назад в литовской столице «Жальгирис» выиграл с таким же результатом.

В Бобруйске местная «Белшина» разошлась миром с гостями из «Слуцка» — 1:1.

В Пинске «Смолевичи» уступили представителю первой лиги национального первенства «Волне» со счетом 0:1, пропустив мяч на последней минуте игры.

В Минске футболисты «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с НФК — 3:3.