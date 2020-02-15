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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Руха» обыграли «Вентспилс» в контрольном матче

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В турецком Белеке новобранец высшей лиги брестский «Рух» со счетом 1:0 победил бронзового призера латвийского чемпионата «Вентспилс».

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Гродненский «Неман» обыграл в своем манеже вице-чемпиона Литвы вильнюсский «Жальгирис», который тренирует экс-наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага, — 2:0. Неделю назад в литовской столице «Жальгирис» выиграл с таким же результатом.

В Бобруйске местная «Белшина» разошлась миром с гостями из «Слуцка» — 1:1.

В Пинске «Смолевичи» уступили представителю первой лиги национального первенства «Волне» со счетом 0:1, пропустив мяч на последней минуте игры.

В Минске футболисты «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с НФК — 3:3.

Вчера чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с львовскими «Карпатами» — 2:2. После первого тайма брестчане уступали 0:2, но затем сумели сравнять результат после ударов Элиса Бакая и Павла Савицкого. Свой следующий спарринг брестские динамовцы проведут 18 февраля с казахстанским клубом «Каспий» из Актау.

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