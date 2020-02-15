Футболисты брестского «Руха» обыграли «Вентспилс» в контрольном матче
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В турецком Белеке новобранец высшей лиги брестский «Рух» со счетом 1:0 победил бронзового призера латвийского чемпионата «Вентспилс».
Гродненский «Неман» обыграл в своем манеже
В Бобруйске местная «Белшина» разошлась миром с гостями из «Слуцка» — 1:1.
В Пинске «Смолевичи» уступили представителю первой лиги национального первенства «Волне» со счетом 0:1, пропустив мяч на последней минуте игры.
В Минске футболисты «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с НФК — 3:3.
Вчера чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с львовскими «Карпатами» — 2:2. После первого тайма брестчане уступали 0:2, но затем сумели сравнять результат после ударов Элиса Бакая и Павла Савицкого. Свой следующий спарринг брестские динамовцы проведут 18 февраля с казахстанским клубом «Каспий» из Актау.