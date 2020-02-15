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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил три гола за тайм и обыграл украинский клуб

Алматинский «Кайрат» одержал победу над украинским «Днепром-1» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции и завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанской команды.

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Причем подопечные Алексея Шпилевского сделали весомую заявку на победу еще в первом тайме, когда забили в ворота соперника три безответных мяча. В составе «Кайрата» отличились Небойша Косович, Конрад Вжесиньски и Раде Дугалич. После перерывы гол на свой счет записал Еркебулан Тунгышбаев.

Отметим, что «Днепр-1» после 18 матчей идет на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

Для «Кайрата» эта победа стала первой на третьем УТС. Ранее алматинцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). 17 февраля команда Шпилевского сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», а завершит сбор матчем с казанским «Рубином» (19 февраля).

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