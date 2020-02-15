«Кайрат» забил три гола за тайм и обыграл украинский клуб

Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции и завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанской команды.

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Причем подопечные Алексея Шпилевского сделали весомую заявку на победу еще в первом тайме, когда забили в ворота соперника три безответных мяча. В составе «Кайрата» отличились Небойша Косович, Конрад Вжесиньски и Раде Дугалич. После перерывы гол на свой счет записал Еркебулан Тунгышбаев.

Отметим, что «Днепр-1» после 18 матчей идет на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.