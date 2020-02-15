«Кайрат» забил три гола за тайм и обыграл украинский клуб
Алматинский «Кайрат» одержал победу над украинским «Днепром-1» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» одержал победу над украинским «Днепром-1» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках
Причем подопечные Алексея Шпилевского сделали весомую заявку на победу еще в первом тайме, когда забили в ворота соперника три безответных мяча. В составе «Кайрата» отличились Небойша Косович, Конрад Вжесиньски и Раде Дугалич. После перерывы гол на свой счет записал Еркебулан Тунгышбаев.
Отметим, что «Днепр-1» после 18 матчей идет на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Украины.
Для «Кайрата» эта победа стала первой на третьем УТС. Ранее алматинцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). 17 февраля команда Шпилевского сыграет с