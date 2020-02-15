Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен
ПСЖ
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Алавес
10
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ определился со стадионом для домашних матчей

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» в связи с проведением ремонтных работ на домашнем стадионе до мая будет базироваться в Костанае, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Новичок КПЛ свои домашние матчи будет проводить в закрытом манеже в Костанае. Первую игру дома «Кызыл-Жар СК» проведет 21 марта против «Окжетпеса».

Читайте также
Сразу несколько клубов КПЛ рискуют начать новый сезон на нейтральных полях

Как сообщает пресс-служба клуба, ремонтные работы начнутся при благоприятной погоде, а петропавловцы планируют вернуться на родной стадион ближе к маю.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Встреча пройдет в Костанае. Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.

При этом «Астана» часть сезона будет проводить на нейтральном поле из-за замены газона на «Астана Арене».

Читайте также
Кызыл-Жар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Форварды "Барыса" рассказали о проблемах команды и герое матча с шестой победой подряд
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
«Магнитка» встает с колен, хет-трики в Уфе. Обзор субботы в КХЛ
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Самуэльссон не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Вествуд положил за «Бернли» второй «сухой лист» за 11 месяцев
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь