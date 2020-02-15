Новичок КПЛ определился со стадионом для домашних матчей

Новичок КПЛ свои домашние матчи будет проводить в закрытом манеже в Костанае. Первую игру дома «Кызыл-Жар СК» проведет 21 марта против «Окжетпеса».

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Как сообщает пресс-служба клуба, ремонтные работы начнутся при благоприятной погоде, а петропавловцы планируют вернуться на родной стадион ближе к маю.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Встреча пройдет в Костанае. Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.