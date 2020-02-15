Новичок КПЛ определился со стадионом для домашних матчей
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» в связи с проведением ремонтных работ на домашнем стадионе до мая будет базироваться в Костанае, сообщает
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» в связи с проведением ремонтных работ на домашнем стадионе до мая будет базироваться в Костанае, сообщает
Новичок КПЛ свои домашние матчи будет проводить в закрытом манеже в Костанае. Первую игру дома «Кызыл-Жар СК» проведет 21 марта против «Окжетпеса».
Как сообщает
Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 29 февраля матчем в Костанае за Суперкубок, в котором «Астана» в ранге действующего чемпиона сыграет с обладателем Кубка Казахстана кызылординским «Кайсаром». Встреча пройдет в Костанае. Игры первого тура КПЛ же состоятся 7 и 8 марта.
При этом «Астана» часть сезона будет проводить на нейтральном поле