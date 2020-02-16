«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в бундеслиге

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Лукас Клостерманн (18-я минута), Патрик Шик (39) и Норди Мукиеле (46).

«Лейпциг» набрал 45 очков, прервал серию и трех матчей без побед (две ничьи, одно поражение) и обошел «Баварию» на два балла, но мюнхенцы еще не сыграли свой матч тура. «Вердер» потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнюю 17-ю строчку.