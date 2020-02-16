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00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в бундеслиге

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил дома бременский «Вердер» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу и вернулся на первое место в таблице бундеслиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Лукас Клостерманн (18-я минута), Патрик Шик (39) и Норди Мукиеле (46).

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«Лейпциг» набрал 45 очков, прервал серию и трех матчей без побед (две ничьи, одно поражение) и обошел «Баварию» на два балла, но мюнхенцы еще не сыграли свой матч тура. «Вердер» потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнюю 17-ю строчку.

Результаты других матчей тура:

«Падерборн» — «Герта» — 1:2,

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1,

«Унион Берлин» — «Байер» — 2:3,

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3.

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