«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в бундеслиге

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Лукас Клостерманн (18-я минута), Патрик Шик (39) и Норди Мукиеле (46).
«Лейпциг» набрал 45 очков, прервал серию и трех матчей без побед (две ничьи, одно поражение) и обошел «Баварию» на два балла, но мюнхенцы еще не сыграли свой матч тура. «Вердер» потерпел четвертое поражение подряд и занимает предпоследнюю 17-ю строчку.
Результаты других матчей тура:
«Падерборн» — «Герта» — 1:2,
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1,
«Унион Берлин» — «Байер» — 2:3,
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3.