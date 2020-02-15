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20:21 (мск), источник: Sport24

Вествуд положил за «Бернли» второй «сухой лист» за 11 месяцев. Вы будете пересматривать этот гол

Совсем скоро он может сыграть в Лиге чемпионов.

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Источник: Reuters

Матч «Саутгемптон» — «Бернли» вряд ли мог вас заинтересовать, если вы не болельщик одной из команд. То есть, ни при каких обстоятельствах. Скорее это был разогрев перед вечерним матчем «Ливерпуля» против «Норвича». Тем не менее, в этой встрече было на что посмотреть.

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Уже на второй минуте матча полузащитник гостей Эшли Вествуд забил прямым ударом с углового. Причем это не первый «сухой лист» в его карьере. Почти год назад ему уже удавался подобный фокус — в матче против «Ливерпуля».

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Так получилось, что прямыми ударами с углового Вествуд забил два из трех своих голов за «Бернли». Но если в марте 2019-го его гол мало что изменил («бордовые» проиграли со счетом 4:2), то теперь Вествуд поспособствовал гостевой победе своей команды — 2:1.

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  • «Бернли» не проигрывает «Саутгемптону» на протяжении 7 матчей АПЛ — 4 победы, 3 ничьих.
  • «Бернли» впервые с сезона-1946/47 дважды обыграл «Саутгемптон» в чемпионате.
  • Нападающий Матей Выдра забил за «Бернли» впервые с сентября 2018 года. А ведь мог сейчас лететь в Испанию на сборы с «Локомотивом».
  • «Саутгемптон» пропустил уже 30 голов в 13 домашних матчах. Это худший результат в АПЛ за последние 56 лет.
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Пока «Бернли» занимает десятое место в турнирной таблице. Но вероятность того, что команда может оказаться в еврокубках в будущем сезоне, велика. От пятого места, которое даст пропуск в Лигу чемпионов, в случае дисквалификации «Манчестер Сити» — всего 5 очков за 12 туров до конца чемпионата. Так что, не исключено, что свой следующий «сухой лист» Вествуд положит в главном клубном турнире Европы.

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Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 1:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 2615.02.2020, 15:30 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльШон Дайч
Голы
Дэнни Ингс18′
Эшли Уэствуд2′
Матей Выдра(Джефф Хендрик)60′
Составы команд
1Алекс Маккарти
1Ник Поуп
4Янник Вестергор
16′
3Чарли Тэйлор
5Джек Стивенс
5Джеймс Тарковски
21Райан Бертранд
6Бен Ми
44′
16Джеймс Уорд-Проуз
26Филлип Бардсли
17Стюарт Армстронг
4Джек Корк
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
13Джефф Хендрик
26′
9Дэнни Ингс
18Эшли Уэствуд
24Кайл Уокер-Питерс
73′
11Дуайт Макнейл
20Майкл Обафеми
88′
19Джей Родригес
7Шейн Лонг
86′
9Крис Вуд
22′
10Чи Адамс
27Матей Выдра
19Софьян Буфаль
39′
12Мусса Дженепо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
8Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСаймон Хупер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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