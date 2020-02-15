Вествуд положил за «Бернли» второй «сухой лист» за 11 месяцев. Вы будете пересматривать этот гол
Совсем скоро он может сыграть в Лиге чемпионов.
Совсем скоро он может сыграть в Лиге чемпионов.
Матч «Саутгемптон» — «Бернли» вряд ли мог вас заинтересовать, если вы не болельщик одной из команд. То есть, ни при каких обстоятельствах. Скорее это был разогрев перед вечерним матчем «Ливерпуля» против «Норвича». Тем не менее, в этой встрече было на что посмотреть.
Уже на второй минуте матча полузащитник гостей Эшли Вествуд забил прямым ударом с углового. Причем это не первый «сухой лист» в его карьере. Почти год назад ему уже удавался подобный фокус — в матче против «Ливерпуля».
Так получилось, что прямыми ударами с углового Вествуд забил два из трех своих голов за «Бернли». Но если в марте 2019-го его гол мало что изменил («бордовые» проиграли со счетом 4:2), то теперь Вествуд поспособствовал гостевой победе своей команды — 2:1.
Пока «Бернли» занимает десятое место в турнирной таблице. Но вероятность того, что команда может оказаться в еврокубках в будущем сезоне, велика. От пятого места, которое даст пропуск в Лигу чемпионов, в случае дисквалификации «Манчестер Сити» — всего 5 очков за 12 туров до конца чемпионата. Так что, не исключено, что свой следующий «сухой лист» Вествуд положит в главном клубном турнире Европы.
|Ральф Хазенхюттль
|Шон Дайч
|Дэнни Ингс
|18′
|Эшли Уэствуд
|2′
|Матей Выдра(Джефф Хендрик)
|60′
|1
|Алекс Маккарти
|1
|Ник Поуп
|4
|Янник Вестергор
16′
|3
|Чарли Тэйлор
|5
|Джек Стивенс
|5
|Джеймс Тарковски
|21
|Райан Бертранд
|6
|Бен Ми
44′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|26
|Филлип Бардсли
|17
|Стюарт Армстронг
|4
|Джек Корк
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|13
|Джефф Хендрик
26′
|9
|Дэнни Ингс
|18
|Эшли Уэствуд
|24
|Кайл Уокер-Питерс
73′
|11
|Дуайт Макнейл
|20
|Майкл Обафеми
88′
|19
|Джей Родригес
|7
|Шейн Лонг
86′
|9
|Крис Вуд
22′
|10
|Чи Адамс
|27
|Матей Выдра
|19
|Софьян Буфаль
39′
|12
|Мусса Дженепо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Саймон Хупер(Англия)