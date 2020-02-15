Два сербских футболиста пополнили состав минского «Динамо»

Контракт с динамовским клубом подписали 21-летний защитник Доменик Динга, выступавший в белградском «Партизане», и 26-летний полузащитник Марко Павловски из клуба 2-го дивизиона португальского чемпионата «Варзин».

В эти дни минское «Динамо» готовится к новому сезону на тренировочном сборе в турецком Белеке. Сегодня подопечные Сергея Гуренко сыграли вничью с эстонской «Левадией» из Таллина — 1:1. Сначала Иван Бахар вывел минчан вперед, а незадолго до перерыва соперники сравняли счет. В планах минских динамовцев еще два спарринга с клубами российской премьер-лиги — 21 февраля с московским «Динамо» и 22 февраля с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» обыграл на турецком сборе украинский «Колос» из Ковалевки со счетом 2:1. В составе горняков голы забили Юрий Кендыш и Георгий Диасамидзе. До этого «Шахтер» победил российский «Арсенал» из Тулы — 3:2. На 18 февраля намечен спарринг с грузинским клубом «Дила» из Гори.

Футболисты «Ислочи» разошлись миром с казахстанским «Тоболом» — 0:0. Во вторник, 18 февраля команда Виталия Жуковского встретится с еще одним представителем чемпионата Казахстана «Иртышом» из Павлодара.