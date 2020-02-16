«Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании по футболу.
Субботняя встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1. Голы в составе «Барселоны» забили Антуан Гризманн (33-я минута) и Серхи Роберто (39). У «Хетафе» гол на счету Анхеля Луиса (66).
«Барселона» набрала 52 очка и догнала по этому показателю лидирующий «Реал», который провел на одну игру меньше. «Хетафе» (42 очка) идет на третьем месте.
Следующий матч «Барселона» проведет дома 22 февраля против «Эйбара», «Хетафе» днем позже примет «Севилью».
|Кике Сетьен
|Пепе Бордалас
|Антуан Гризманн(Лионель Месси)
|33′
|Родригес Анхель(Хайме Мата)
|66′
|Сержи Роберто
|39′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Давид Сория
|3
|Жерар Пике
|2
|Джене Даконам
|23
|Самюэль Юмтити
49′
|12
|Аллан Ньом
|5
|Серхио Бускетс
|15
|Марк Кукурелья
|20
|Сержи Роберто
|16
|Хавьер Эчейта
|21
|Френки де Йонг
|18
|Мауро Арамбарри
|10
|Лионель Месси
|20
|Неманья Максимович
|17
|Антуан Гризманн
|7
|Хайме Мата
73′
|18
|Жорди Альба
22′
|17
|Матиас Оливера
52′
|24
|Хуниор Фирпо
82′
|25
|Кенеди
89′
|8
|Артур
75′
|5
|Огенекаро Этебо
67′
|4
|Иван Ракитич
|11
|Амат Ндиай
|31
|Ансу Фати
85′85′
|19
|Видаль Хорхе Молина
52′
|22
|Артуро Видаль
|9
|Родригес Анхель
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|30
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)