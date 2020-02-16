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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Субботняя встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1. Голы в составе «Барселоны» забили Антуан Гризманн (33-я минута) и Серхи Роберто (39). У «Хетафе» гол на счету Анхеля Луиса (66).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» набрала 52 очка и догнала по этому показателю лидирующий «Реал», который провел на одну игру меньше. «Хетафе» (42 очка) идет на третьем месте.

Следующий матч «Барселона» проведет дома 22 февраля против «Эйбара», «Хетафе» днем позже примет «Севилью».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Барселона
2:1
Первый тайм: 2:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 2415.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенПепе Бордалас
Голы
Антуан Гризманн(Лионель Месси)33′
Родригес Анхель(Хайме Мата)66′
Сержи Роберто39′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Давид Сория
3Жерар Пике
2Джене Даконам
23Самюэль Юмтити
49′
12Аллан Ньом
5Серхио Бускетс
15Марк Кукурелья
20Сержи Роберто
16Хавьер Эчейта
21Френки де Йонг
18Мауро Арамбарри
10Лионель Месси
20Неманья Максимович
17Антуан Гризманн
7Хайме Мата
73′
18Жорди Альба
22′
17Матиас Оливера
52′
24Хуниор Фирпо
82′
25Кенеди
89′
8Артур
75′
5Огенекаро Этебо
67′
4Иван Ракитич
11Амат Ндиай
31Ансу Фати
85′85′
19Видаль Хорхе Молина
52′
22Артуро Видаль
9Родригес Анхель
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
12Фолы30
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
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  • Вошел в игру
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