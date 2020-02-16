«Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре чемпионата Испании

Субботняя встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1. Голы в составе «Барселоны» забили Антуан Гризманн (33-я минута) и Серхи Роберто (39). У «Хетафе» гол на счету Анхеля Луиса (66).

«Барселона» набрала 52 очка и догнала по этому показателю лидирующий «Реал», который провел на одну игру меньше. «Хетафе» (42 очка) идет на третьем месте.