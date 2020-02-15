ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в чемпионате Франции, уступая по ходу матча в три мяча
ТАСС, 15 февраля. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 4:4 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 15 февраля. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 4:4 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе парижской команды забитыми мячами отметились Андер Эррера (45-я минута), Танги Куасси (60, 65) и Мауро Икарди (74), у хозяев отличились Серу Гирасси (5, 90+1), Гаэль Какута (29) и Фуссени Диабате (40). Для 17-летнего Куасси забитые мячи стали дебютными в чемпионате Франции. Защитник провел свой пятый матч за парижский клуб.
ПСЖ прервал серию из побед в чемпионате из пяти матчей, в последний раз клуб не сумел победить 12 января в домашнем матче против «Монако» (3:3). «Амьен» не может одержать победу 13 матчей подряд, в восьми из них он потерпел поражения. В последний раз команда выигрывала 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).
В турнирной таблице лидирует ПСЖ, набрав 62 очка, «Амьен» идет на предпоследнем, 19-м месте с 21 очком. В следующем туре ПСЖ примет «Бордо» 23 февраля, «Амьен» днем ранее на выезде сыграет со «Страсбуром». 18 февраля парижане на выезде сыграют с немецкой «Боруссией» (Дортмунд) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.