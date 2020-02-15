Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Анже
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Амьен
ПСЖ
44
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Алавес
10
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
9Погиб Коби Брайант
22:07 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в чемпионате Франции, уступая по ходу матча в три мяча

ТАСС, 15 февраля. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 4:4 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2020

В составе парижской команды забитыми мячами отметились Андер Эррера (45-я минута), Танги Куасси (60, 65) и Мауро Икарди (74), у хозяев отличились Серу Гирасси (5, 90+1), Гаэль Какута (29) и Фуссени Диабате (40). Для 17-летнего Куасси забитые мячи стали дебютными в чемпионате Франции. Защитник провел свой пятый матч за парижский клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПСЖ прервал серию из побед в чемпионате из пяти матчей, в последний раз клуб не сумел победить 12 января в домашнем матче против «Монако» (3:3). «Амьен» не может одержать победу 13 матчей подряд, в восьми из них он потерпел поражения. В последний раз команда выигрывала 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице лидирует ПСЖ, набрав 62 очка, «Амьен» идет на предпоследнем, 19-м месте с 21 очком. В следующем туре ПСЖ примет «Бордо» 23 февраля, «Амьен» днем ранее на выезде сыграет со «Страсбуром». 18 февраля парижане на выезде сыграют с немецкой «Боруссией» (Дортмунд) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читайте также
Амьен
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
«Магнитка» встает с колен, хет-трики в Уфе. Обзор субботы в КХЛ
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Самуэльссон не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
Логинов пригласил любого спортсмена жить «почти на свою кровать»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь