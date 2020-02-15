ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в чемпионате Франции, уступая по ходу матча в три мяча

В составе парижской команды забитыми мячами отметились Андер Эррера (45-я минута), Танги Куасси (60, 65) и Мауро Икарди (74), у хозяев отличились Серу Гирасси (5, 90+1), Гаэль Какута (29) и Фуссени Диабате (40). Для 17-летнего Куасси забитые мячи стали дебютными в чемпионате Франции. Защитник провел свой пятый матч за парижский клуб.

ПСЖ прервал серию из побед в чемпионате из пяти матчей, в последний раз клуб не сумел победить 12 января в домашнем матче против «Монако» (3:3). «Амьен» не может одержать победу 13 матчей подряд, в восьми из них он потерпел поражения. В последний раз команда выигрывала 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).