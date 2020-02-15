«Ливерпуль» вырвал победу у худшей команды АПЛ и выиграл 17-й матч подряд
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» в матче 26-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» в матче 26-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 78-й минуте забил форвард красных Садио Мане.
«Ливерпуль» выиграл 17-й матч в АПЛ подряд, набрал 76 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Норвич» с 18 очками остается худшей командой лиги, занимая последнее, 20-е, место.
В следующем туре «Ливерпуль» 24 февраля на своем поле примет «Вест Хэм». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».
|Даниэль Фарке
|Юрген Клопп
|Садио Мане(Джордан Хендерсон)
|78′
|1
|Тим Крул
|1
|Алиссон
|2
|Макс Ааронс
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Грант Хэнли
41′
|12
|Джо Гомес
|6
|Кристоф Циммерманн
|26
|Эндрю Робертсон
|14
|Тодд Кантуэлл
|66
|Трент Александр-Арнолд
|23
|Кенни Маклин
|14
|Джордан Хендерсон
|25
|Ондрей Дуда
|9
|Роберту Фирмину
|22
|Теему Пукки
|11
|Мохамед Салах
|3
|Сэмюэл Бирам
27′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
60′
|12
|Джамал Льюис
|3
|Фабинью
|7
|Лукас Рупп
83′
|8
|Наби Кейта
83′84′
|17
|Эмилиано Буэндия
|7
|Джеймс Милнер
|27
|Александр Теттей
84′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
60′
|20
|Йосип Дрмич
|10
|Садио Мане
90′
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|5
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)