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22:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» вырвал победу у худшей команды АПЛ и выиграл 17-й матч подряд

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 15 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 78-й минуте забил форвард красных Садио Мане.

«Ливерпуль» выиграл 17-й матч в АПЛ подряд, набрал 76 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Норвич» с 18 очками остается худшей командой лиги, занимая последнее, 20-е, место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 февраля на своем поле примет «Вест Хэм». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

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Норвич
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2615.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеЮрген Клопп
Голы
Садио Мане(Джордан Хендерсон)78′
Составы команд
1Тим Крул
1Алиссон
2Макс Ааронс
4Виргил ван Дейк
5Грант Хэнли
41′
12Джо Гомес
6Кристоф Циммерманн
26Эндрю Робертсон
14Тодд Кантуэлл
66Трент Александр-Арнолд
23Кенни Маклин
14Джордан Хендерсон
25Ондрей Дуда
9Роберту Фирмину
22Теему Пукки
11Мохамед Салах
3Сэмюэл Бирам
27′
5Джорджиньо Вайналдум
60′
12Джамал Льюис
3Фабинью
7Лукас Рупп
83′
8Наби Кейта
83′84′
17Эмилиано Буэндия
7Джеймс Милнер
27Александр Теттей
84′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
60′
20Йосип Дрмич
10Садио Мане
90′
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)17
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
5Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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