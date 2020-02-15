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15 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в бундеслиге

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Менхенгладбахская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Йонас Хофманн (22-я минута), Ларс Штиндль (51 и 77) и Флориан Нойхаус (82). У проигравших отличился Эрик Томми (29).

«Боруссия» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, «Фортуна» (17) идет 16-й.

Фортуна Д
1:4
Первый тайм: 1:1
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 2215.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Merkur Spiel-Arena
Главные тренеры
Уве РеслерМарко Розе
Голы
Эрик Томми(Каан Айхан)29′
Йонас Хофманн(Маркус Тюрам)22′
Ларс Штиндль(Маркус Тюрам)51′
Ларс Штиндль(Денис Закария)77′
Флориан Нойхаус(Брель Эмболо)82′
Составы команд
33Флориан Кастенмайер
1Янн Зоммер
5Каан Айхан
68′
17Оскар Вендт
19Матиас Йергенсен
90+1′
18Штефан Лайнер
25Маттиас Циммерманн
28Маттиас Гинтер
6Альфредо Моралес
30Нико Эльведи
15Эрик Томми
5Тобиас Штробль
22Кевин Штегер
8Денис Закария
28Роувен Хеннингс
32Флориан Нойхаус
4Касим Адамс Нуху
81′
13Ларс Штиндль
71′85′
29Маркус Зуттнер
16Ибраима Траоре
10Валон Бериша
78′
23Йонас Хофманн
75′
13Адам Боджек
7Патрик Херрманн
27Нана Ампома
65′
10Маркус Тюрам
75′81′
20Штефен Скрцибски
36Брель Эмболо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
11Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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