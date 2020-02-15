Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в бундеслиге
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Менхенгладбахская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Менхенгладбахская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фортуной» из Дюссельдорфа в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Йонас Хофманн (22-я минута), Ларс Штиндль (51 и 77) и Флориан Нойхаус (82). У проигравших отличился Эрик Томми (29).
«Боруссия» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, «Фортуна» (17) идет 16-й.
|Уве Реслер
|Марко Розе
|Эрик Томми(Каан Айхан)
|29′
|Йонас Хофманн(Маркус Тюрам)
|22′
|Ларс Штиндль(Маркус Тюрам)
|51′
|Ларс Штиндль(Денис Закария)
|77′
|Флориан Нойхаус(Брель Эмболо)
|82′
|33
|Флориан Кастенмайер
|1
|Янн Зоммер
|5
|Каан Айхан
68′
|17
|Оскар Вендт
|19
|Матиас Йергенсен
90+1′
|18
|Штефан Лайнер
|25
|Маттиас Циммерманн
|28
|Маттиас Гинтер
|6
|Альфредо Моралес
|30
|Нико Эльведи
|15
|Эрик Томми
|5
|Тобиас Штробль
|22
|Кевин Штегер
|8
|Денис Закария
|28
|Роувен Хеннингс
|32
|Флориан Нойхаус
|4
|Касим Адамс Нуху
81′
|13
|Ларс Штиндль
71′85′
|29
|Маркус Зуттнер
|16
|Ибраима Траоре
|10
|Валон Бериша
78′
|23
|Йонас Хофманн
75′
|13
|Адам Боджек
|7
|Патрик Херрманн
|27
|Нана Ампома
65′
|10
|Маркус Тюрам
75′81′
|20
|Штефен Скрцибски
|36
|Брель Эмболо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)