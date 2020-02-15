Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в бундеслиге

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Йонас Хофманн (22-я минута), Ларс Штиндль (51 и 77) и Флориан Нойхаус (82). У проигравших отличился Эрик Томми (29).