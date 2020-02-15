«Вильярреал» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Вильярреал» на своем поле переиграл «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Вильярреал» на своем поле переиграл «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Херард Морено (9-я минута) и Мойсес Гомес (61-я). У гостей мяч забил Борха Майораль (56-я).
«Вильярреал» набрал 38 очков и поднялся на шестое место в таблице примеры, подвинув на седьмую строчку «Валенсию». «Леванте», потерпевший пятое поражение в последних шести турах, с 29 очками занимает 11-ю строчку.
|Хавьер Кальеха
|Пако Лопес
|Херард Морено(Пако Алькасер)
|9′
|Борха Майораль(Карлос Клерк)
|56′
|Бордонадо Мойсес Гомес(Херард Морено)
|61′
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|13
|Айтор Фернандес
|2
|Перес Марио Гаспар
|14
|Рубен Везу
|3
|Рауль Альбиоль
|15
|Серхио Постиго
90′
|6
|Рамиро Фунес Мори
|20
|Хорхе Мирамон
|20
|Рубен Пенья
69′
|10
|Энис Барди
|14
|Ману Тригерос
53′
|16
|Рубен Рочина
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|24
|Хосе Кампанья
|7
|Херард Морено
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|8
|Санти Касорла
90′
|19
|Карлос Клерк
89′
|4
|Пау Торрес
|3
|Тоньо
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
22′45′
|17
|Никола Вукчевич
81′
|19
|Андре-Франк Замбо
|7
|Серхио Леон
|17
|Пако Алькасер
76′
|21
|Борха Майораль
71′
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|11
|Хосе Луис Моралес
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|10
|15
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)