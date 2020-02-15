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15 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Вильярреал» на своем поле переиграл «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Херард Морено (9-я минута) и Мойсес Гомес (61-я). У гостей мяч забил Борха Майораль (56-я).

«Вильярреал» набрал 38 очков и поднялся на шестое место в таблице примеры, подвинув на седьмую строчку «Валенсию». «Леванте», потерпевший пятое поражение в последних шести турах, с 29 очками занимает 11-ю строчку.

Вильярреал
2:1
Первый тайм: 1:0
Леванте
Футбол, Испания, Тур 2415.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаПако Лопес
Голы
Херард Морено(Пако Алькасер)9′
Борха Майораль(Карлос Клерк)56′
Бордонадо Мойсес Гомес(Херард Морено)61′
Составы команд
1Андрес Серхио Асенхо
13Айтор Фернандес
2Перес Марио Гаспар
14Рубен Везу
3Рауль Альбиоль
15Серхио Постиго
90′
6Рамиро Фунес Мори
20Хорхе Мирамон
20Рубен Пенья
69′
10Энис Барди
14Ману Тригерос
53′
16Рубен Рочина
23Бордонадо Мойсес Гомес
24Хосе Кампанья
7Херард Морено
9Марти Сальвадор Рохер
8Санти Касорла
90′
19Карлос Клерк
89′
4Пау Торрес
3Тоньо
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
22′45′
17Никола Вукчевич
81′
19Андре-Франк Замбо
7Серхио Леон
17Пако Алькасер
76′
21Борха Майораль
71′
11Самуэль Чиквуэзе
11Хосе Луис Моралес
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые10
15Фолы15
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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