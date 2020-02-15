«Барселона» проведет аудит кибербезопасности после взлома Twitter

«Аккаунты ФК “Барселона” в Twitter были взломаны, поэтому в них появились сообщения не от нашего клуба, которые были удалены. Твиты были опубликованы с помощью стороннего инструмента анализа данных. “Барселона” проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис для наших болельщиков. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могла вызвать эта ситуация», — говорится в сообщении на странице «сине-гранатовых» в Twitter.