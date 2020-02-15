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15 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» проведет аудит кибербезопасности после взлома Twitter

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Испанская «Барселона» принесла извинения болельщикам за взлом аккаунта футбольного клуба в Twitter, заявив, что примет меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

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«Аккаунты ФК “Барселона” в Twitter были взломаны, поэтому в них появились сообщения не от нашего клуба, которые были удалены. Твиты были опубликованы с помощью стороннего инструмента анализа данных. “Барселона” проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис для наших болельщиков. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могла вызвать эта ситуация», — говорится в сообщении на странице «сине-гранатовых» в Twitter.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Аккаунты «Барселоны» и Международного олимпийского комитета (МОК) в субботу подверглись хакерской атаке со стороны группы OurMine.

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