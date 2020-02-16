«Ницца» в большинстве победила «Тулузу» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ницца» нанесла поражение «Тулузе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ницца» нанесла поражение «Тулузе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Пьер Лес Мелу (12-я минута) и Кристоф Эрей (90+4-я). «Тулуза» доигрывала матч вдевятером после удалений Рубена Габриэльсена (27-я минута) и Стевена Морейры (77-я). Пенальти на 91-й минуте не реализовал игрок хозяев Аарон Лейя Исека.
Результаты других матчей дня:
«Бордо» — «Дижон» — 2:2,
«Нант» — «Мец» — 0:0,
«Ним» — «Анже» — 1:0.