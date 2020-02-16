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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ницца» в большинстве победила «Тулузу» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Ницца» нанесла поражение «Тулузе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Пьер Лес Мелу (12-я минута) и Кристоф Эрей (90+4-я). «Тулуза» доигрывала матч вдевятером после удалений Рубена Габриэльсена (27-я минута) и Стевена Морейры (77-я). Пенальти на 91-й минуте не реализовал игрок хозяев Аарон Лейя Исека.

Результаты других матчей дня:

«Бордо» — «Дижон» — 2:2,

«Нант» — «Мец» — 0:0,

«Ним» — «Анже» — 1:0.

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