«Ницца» в большинстве победила «Тулузу» в матче чемпионата Франции

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Пьер Лес Мелу (12-я минута) и Кристоф Эрей (90+4-я). «Тулуза» доигрывала матч вдевятером после удалений Рубена Габриэльсена (27-я минута) и Стевена Морейры (77-я). Пенальти на 91-й минуте не реализовал игрок хозяев Аарон Лейя Исека.