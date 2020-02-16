«Аталанта» победила «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:1. На гол Эдина Джеко (45-я минута) хозяева поля ответили точными ударами Хосе Паломино (50-я) и
«Аталанта» с 45 очками закрепилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Рома», потерпевшая третье поражение подряд, с 39 очками осталась на пятом месте.
|Джанпьеро Гасперини
|Паулу Фонсека
|Хосе Луис Паломино(Берат Джимсити)
|50′
|Эдин Джеко
|45′
|Марио Пашалич(Робин Гозенс)
|59′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|13
|Пау Лопес
|2
|Рафаэл Толой
|6
|Крис Смоллинг
|6
|Хосе Луис Паломино
|20
|Федерико Фасио
88′
|8
|Робин Гозенс
55′
|33
|Бруну Перес
|19
|Берат Джимсити
|37
|Леонардо Спинаццола
|33
|Ханс Хатебур
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|11
|Ремо Фройлер
|77
|Генрих Мхитарян
27′
|15
|Мартен де Рон
|9
|Эдин Джеко
|10
|Алехандро Дарио Гомес
86′
|23
|Джанлука Манчини
9′68′
|9
|Луис Муриэль
|21
|Жордан Верету
|72
|Йосип Иличич
83′
|8
|Диего Перотти
78′
|18
|Руслан Малиновский
|14
|Гонсало Вильяр
|91
|Дуван Сапата
59′
|99
|Джастин Клайверт
62′
|88
|Марио Пашалич
|31
|Карлес Перес
90+3′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)