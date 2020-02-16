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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» победила «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:1. На гол Эдина Джеко (45-я минута) хозяева поля ответили точными ударами Хосе Паломино (50-я) и экс-полузащитника московского «Спартака» Марио Пашалича (59-я).

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«Аталанта» с 45 очками закрепилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Рома», потерпевшая третье поражение подряд, с 39 очками осталась на пятом месте.

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Аталанта
2:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 2415.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниПаулу Фонсека
Голы
Хосе Луис Паломино(Берат Джимсити)50′
Эдин Джеко45′
Марио Пашалич(Робин Гозенс)59′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
13Пау Лопес
2Рафаэл Толой
6Крис Смоллинг
6Хосе Луис Паломино
20Федерико Фасио
88′
8Робин Гозенс
55′
33Бруну Перес
19Берат Джимсити
37Леонардо Спинаццола
33Ханс Хатебур
7Лоренцо Пеллегрини
11Ремо Фройлер
77Генрих Мхитарян
27′
15Мартен де Рон
9Эдин Джеко
10Алехандро Дарио Гомес
86′
23Джанлука Манчини
9′68′
9Луис Муриэль
21Жордан Верету
72Йосип Иличич
83′
8Диего Перотти
78′
18Руслан Малиновский
14Гонсало Вильяр
91Дуван Сапата
59′
99Джастин Клайверт
62′
88Марио Пашалич
31Карлес Перес
90+3′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
11Фолы15
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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