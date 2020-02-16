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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП

Восемь футбольных болельщиков погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с автобусом в Перу. Об этом сообщает El Universo.

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По данным издания, все погибшие были фанатами эквадорской «Барселоны». Утром в субботу, 15 февраля, они возвращались на автобусе с матча своей команды против «Спортинг Кристаль», проходившего в Лиме. Автобус рухнул в пропасть с высоты 15 метров недалеко от города Манкора.

Подробности аварии выясняются.

В ноябре 2019 года сообщалось, что бывшего полицейского Дэвида Дакенфилда признали невиновным в непредумышленном убийстве в деле о трагедии на стадионе «Хиллсборо», где в 1989 году в давке погибли 96 болельщиков английского «Ливерпуля». Обвинение было предъявлено Дакенфилду еще в 2016-м. Тогда британский суд присяжных решил, что давка произошла из-за ошибочных действий полиции.

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