«Астана» может помешать «Кайрату» осуществить рекордный трансфер
Алматинский «Кайрат» не теряет надежды заполучить бразильского футболиста из «Хайдука» Хайро да Силву, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» не теряет надежды заполучить бразильского футболиста из «Хайдука» Хайро да Силву, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дело в том, что хорватский клуб хочет найти замену одному из своих лидеров. Выбор пал на нападающего бельгийского «Сент-Труйдена» Мохамеда Байя Турая. Хорватский клуб предложил за форварда сборной
Отметим, что клуб Турая желает избавиться от футболиста
Если «Хайдук» проиграет борьбу «Астане», то хорватский клуб может не отпустить Хайро да Силву в «Кайрат». В этом сезоне игрок провел за «Хайдук» 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Трансферное окно в Хорватии закрывается 17 февраля.
Напомним, алматинцы предлагают за Хайро да Силву 2,5 миллиона евро и более выгодные личные условия. Бразилец сейчас зарабатывает в «Хайдуке» около 350 тысяч евро в год.