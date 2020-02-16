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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может помешать «Кайрату» осуществить рекордный трансфер

Алматинский «Кайрат» не теряет надежды заполучить бразильского футболиста из «Хайдука» Хайро да Силву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Дело в том, что хорватский клуб хочет найти замену одному из своих лидеров. Выбор пал на нападающего бельгийского «Сент-Труйдена» Мохамеда Байя Турая. Хорватский клуб предложил за форварда сборной Сьерра-Леоне один миллион евро за трансфер и 400 тысяч евро в год в качестве зарплаты. Однако «Астана» пытается перебить предложение «Хайдука» и готова дать 1,5 миллиона евро «Сент-Труйдену» и 800 тысяч евро в год самому игроку.

Отметим, что клуб Турая желает избавиться от футболиста из-за его проблем с дисциплиной. Он часто опаздывал на тренировки, из-за чего вызвал недовольство тренерского штаба «Сент-Труйдена». Им также интересовался тульский «Арсенал», однако россияне отказались от трансфера из-за его проблем.

Если «Хайдук» проиграет борьбу «Астане», то хорватский клуб может не отпустить Хайро да Силву в «Кайрат». В этом сезоне игрок провел за «Хайдук» 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Трансферное окно в Хорватии закрывается 17 февраля.

Напомним, алматинцы предлагают за Хайро да Силву 2,5 миллиона евро и более выгодные личные условия. Бразилец сейчас зарабатывает в «Хайдуке» около 350 тысяч евро в год.

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