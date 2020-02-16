«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить титула АПЛ 2014 года

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Речь идёт о лишении «горожан» чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года, сообщает Daily Mail.

Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с «Сити», поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать «горожан» заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год.

За этот отрезок «Сити» дважды стал чемпионом Премьер-лиги (2012, 2014). В сезоне-2011/2012 «горожане» выиграли титул, опередив «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей, а в кампании-2013/2014 манкунианцы заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем «Ливерпуль».