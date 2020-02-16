«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить титула АПЛ 2014 года
«Манчестер Сити», который был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушения правил финансового
«Манчестер Сити», который был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушения правил финансового
Речь идёт о лишении «горожан» чемпионского титула английской
Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с «Сити», поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать «горожан» заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год.
За этот отрезок «Сити» дважды стал чемпионом
Пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство «Манчестер Сити» совершало махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому тот титул находится под вопросом. При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.