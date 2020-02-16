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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить титула АПЛ 2014 года

«Манчестер Сити», который был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей, может столкнуться ещё с одним наказанием.

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Источник: Reuters

Речь идёт о лишении «горожан» чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года, сообщает Daily Mail.

Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с «Сити», поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать «горожан» заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год.

За этот отрезок «Сити» дважды стал чемпионом Премьер-лиги (2012, 2014). В сезоне-2011/2012 «горожане» выиграли титул, опередив «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей, а в кампании-2013/2014 манкунианцы заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем «Ливерпуль».

Пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство «Манчестер Сити» совершало махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому тот титул находится под вопросом. При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.

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