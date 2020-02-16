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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Жуков помог польскому клубу победить в матче с голом пяткой

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков провел второй полный матч за краковскую «Вислу», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: weszlo.com

Его команда в рамках 22-го тура чемпионата Польши в гостях обыграла «Заглембе» — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте провел черногорский полузащитник Вукан Савичевич, который, как и Жуков, пополнил команду в зимнюю паузу. Причем мяч получился очень красивым — хавбек переиграл вратаря ударом пяткой.

С 23 очками «Висла» идет 13-й из 16 клубов, а «Заглембе» с 28 баллами занимает 11-е место. В следующем туре краковский клуб 23 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана примет «Корону», у которой также 23 очка и 14-я позиция в таблице.

О переходе Жукова «Висла» объявила в конце ноября. За польский клуб в официальных матчах 25-летний казахстанец дебютировал 9 февраля против «Ягеллонии» (3:0), а после этой игры попал в сборную тура.

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