Казахстанец Жуков помог польскому клубу победить в матче с голом пяткой
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков провел второй полный матч за краковскую «Вислу», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков провел второй полный матч за краковскую «Вислу», передает корреспондент Vesti.kz.
Его команда в рамках 22-го тура чемпионата Польши в гостях обыграла «Заглембе» — 1:0. Единственный гол на 65-й минуте провел черногорский полузащитник Вукан Савичевич, который, как и Жуков, пополнил команду в зимнюю паузу. Причем мяч получился очень красивым — хавбек переиграл вратаря ударом пяткой.
С 23 очками «Висла» идет 13-й из 16 клубов, а «Заглембе» с 28 баллами занимает 11-е место. В следующем туре краковский клуб 23 февраля в 20:00 по времени
О переходе Жукова «Висла» объявила в конце ноября. За польский клуб в официальных матчах 25-летний казахстанец дебютировал 9 февраля против «Ягеллонии» (3:0), а после этой игры попал в сборную тура.