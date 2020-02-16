«Ювентус» обыграл «Брешию» и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А

Источник: Reuters

На 38-й минуте счёт в матче открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала. Во втором тайме ещё один мяч забил Хуан Куадрадо, которому ассистировал Блез Матюиди. При этом гости с 37-й минуты играли в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Флориан Ай.

«Ювентус» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Теперь туринцы опережают «Интер», занимающий второе место, на три очка. При этом «Интер» имеет игру в запасе. Сегодня, 16 февраля, «Интер» встретится с «Лацио» в матче 24-го тура Серии А.