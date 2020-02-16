«Ювентус» обыграл «Брешию» и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А
В Турине завершился матч 24-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц Арена» принимал «Брешию». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
В Турине завершился матч 24-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц Арена» принимал «Брешию». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
На 38-й минуте счёт в матче открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала. Во втором тайме ещё один мяч забил Хуан Куадрадо, которому ассистировал Блез Матюиди. При этом гости с 37-й минуты играли в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Флориан Ай.
«Ювентус» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Теперь туринцы опережают «Интер», занимающий второе место, на три очка. При этом «Интер» имеет игру в запасе. Сегодня, 16 февраля, «Интер» встретится с «Лацио» в матче 24-го тура Серии А.
«Брешия» с 16 очками располагается на 19-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице.
|Маурицио Сарри
|Диего Лопес
|Пауло Дибала
|38′
|Хуан Куадрадо(Блез Матюиди)
|75′
|1
|Войчех Щенсны
|2
|Стефано Сабелли
|12
|Алекс Сандру
|3
|Алеш Матею
|13
|Данилу
|14
|Джон Чансельор
|24
|Даниэле Ругани
|26
|Бруно Мартелла
|25
|Адриен Рабьо
|25
|Димитри Бизоли
|30
|Родриго Бентанкур
64′
|27
|Даниэле Дессена
|10
|Пауло Дибала
|18
|Флориан Ай
33′37′
|16
|Хуан Куадрадо
|45
|Марио Балотелли
|21
|Гонсало Игуаин
43′
|22
|Энрико Альфонсо
10′
|19
|Леонардо Бонуччи
19′78′
|12
|Лоренцо Андреначчи
|3
|Джорджо Кьеллини
|8
|Яромир Змрхал
90′
|8
|Аарон Рэмси
66′
|23
|Симон Скрабб
|5
|Миралем Пьянич
73′
|31
|Биркир Бьяднасон
80′
|14
|Блез Матюиди
|6
|Эмануэле Ндой
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)