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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Брешию» и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А

В Турине завершился матч 24-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц Арена» принимал «Брешию». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

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Источник: Reuters

На 38-й минуте счёт в матче открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала. Во втором тайме ещё один мяч забил Хуан Куадрадо, которому ассистировал Блез Матюиди. При этом гости с 37-й минуты играли в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Флориан Ай.

«Ювентус» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Теперь туринцы опережают «Интер», занимающий второе место, на три очка. При этом «Интер» имеет игру в запасе. Сегодня, 16 февраля, «Интер» встретится с «Лацио» в матче 24-го тура Серии А.

«Брешия» с 16 очками располагается на 19-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице.

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Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Брешиа
Футбол, Италия, Тур 2416.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДиего Лопес
Голы
Пауло Дибала38′
Хуан Куадрадо(Блез Матюиди)75′
Составы команд
1Войчех Щенсны
2Стефано Сабелли
12Алекс Сандру
3Алеш Матею
13Данилу
14Джон Чансельор
24Даниэле Ругани
26Бруно Мартелла
25Адриен Рабьо
25Димитри Бизоли
30Родриго Бентанкур
64′
27Даниэле Дессена
10Пауло Дибала
18Флориан Ай
33′37′
16Хуан Куадрадо
45Марио Балотелли
21Гонсало Игуаин
43′
22Энрико Альфонсо
10′
19Леонардо Бонуччи
19′78′
12Лоренцо Андреначчи
3Джорджо Кьеллини
8Яромир Змрхал
90′
8Аарон Рэмси
66′
23Симон Скрабб
5Миралем Пьянич
73′
31Биркир Бьяднасон
80′
14Блез Матюиди
6Эмануэле Ндой
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)5
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
16Угловые2
12Фолы8
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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