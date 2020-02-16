«Тобол» отправил футболиста сборной Казахстана в другой клуб КПЛ
Защитник «Тобола» Александр Марочкин отправился в аренду в «Кайсар», сообщает официальный сайт костанайцев.
Защитник «Тобола» Александр Марочкин отправился в аренду в «Кайсар», сообщает официальный сайт костанайцев.
В кызылординском клубе 29-летний Марочкин проведет следующий сезон. Его контракт с «Тоболом» рассчитан до конца 2021 года.
О подписании Марочкина «Тобол» объявил 16 декабря. Предыдущие два сезона он провел в «Кайсаре», с которым в 2019 году выиграл Кубок Казахстана. Также в карьере уроженца Аркалыка были «Окжетпес», «Каспий» и «Иле-Саулет».
В 2019 году Марочкин дебютировал за сборную Казахстана. В отборе на Евро-2020 он провел семь матчей.