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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» отправил футболиста сборной Казахстана в другой клуб КПЛ

Защитник «Тобола» Александр Марочкин отправился в аренду в «Кайсар», сообщает официальный сайт костанайцев.

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В кызылординском клубе 29-летний Марочкин проведет следующий сезон. Его контракт с «Тоболом» рассчитан до конца 2021 года.

О подписании Марочкина «Тобол» объявил 16 декабря. Предыдущие два сезона он провел в «Кайсаре», с которым в 2019 году выиграл Кубок Казахстана. Также в карьере уроженца Аркалыка были «Окжетпес», «Каспий» и «Иле-Саулет».

В 2019 году Марочкин дебютировал за сборную Казахстана. В отборе на Евро-2020 он провел семь матчей.

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