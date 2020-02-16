«Бавария» победила «Кельн» и возглавила бундеслигу, Левандовски забил 40-й гол в сезоне
«Бавария» в гостях одержала победу над «Кельном» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошел в Кельне.
«Бавария» в гостях одержала победу над «Кельном» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошел в Кельне.
В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, еще по разу — Роберт Левандовски и Кингсли Коман. Для 31-летнего польского нападающего этот забитый мяч стал 40-м в текущем сезоне. Левандовски стал первым игроком, кому удалось достичь этой отметки.
У «Кельна» единственный гол забил форвард Марк Ут.
«Бавария» с 46 очками возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Кельн» — 23 балла и 14-я строчка.
|Маркус Гисдоль
|Ханс-Дитер Флик
|Марк Ут(Флориан Кайнц)
|70′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|3′
|Кингсли Коман(Томас Мюллер)
|5′
|Серж Гнабри(Джошуа Киммих)
|12′
|Серж Гнабри(Альфонсо Дэйвис)
|66′
|1
|Тимо Хорн
|1
|Мануэль Нойер
|5
|Рафаэль Кцихос
|5
|Бенжамен Павар
82′
|14
|Йонас Хектор
|27
|Давид Алаба
|19
|Кингсли Эхизибуэ
|6
|Тиагу Алькантара
49′
|33
|Себастьян Борнау
79′
|19
|Альфонсо Дэйвис
|24
|Доминик Дрекслер
|22
|Серж Гнабри
|28
|Эйе Скири
|25
|Томас Мюллер
|23
|Марк Ут
|9
|Роберт Левандовски
|34
|Ноа Каттербах
29′
|17
|Джером Боатенг
28′45′
|30
|Флориан Кайнц
|21
|Люка Эрнандез
|38
|Исмаил Якобс
72′
|32
|Джошуа Киммих
59′
|2
|Бенно Шмиц
|24
|Корентен Толиссо
|15
|Джон Кордоба
81′
|29
|Кингсли Коман
79′
|27
|Антони Модест
|18
|Леон Горецка
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|24
|6
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)