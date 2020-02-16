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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» победила «Кельн» и возглавила бундеслигу, Левандовски забил 40-й гол в сезоне

«Бавария» в гостях одержала победу над «Кельном» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошел в Кельне.

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Источник: Reuters

В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, еще по разу — Роберт Левандовски и Кингсли Коман. Для 31-летнего польского нападающего этот забитый мяч стал 40-м в текущем сезоне. Левандовски стал первым игроком, кому удалось достичь этой отметки.

У «Кельна» единственный гол забил форвард Марк Ут.

«Бавария» с 46 очками возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Кельн» — 23 балла и 14-я строчка.

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Кельн
1:4
Первый тайм: 0:3
Бавария
Футбол, Германия, Тур 2216.02.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Маркус ГисдольХанс-Дитер Флик
Голы
Марк Ут(Флориан Кайнц)70′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)3′
Кингсли Коман(Томас Мюллер)5′
Серж Гнабри(Джошуа Киммих)12′
Серж Гнабри(Альфонсо Дэйвис)66′
Составы команд
1Тимо Хорн
1Мануэль Нойер
5Рафаэль Кцихос
5Бенжамен Павар
82′
14Йонас Хектор
27Давид Алаба
19Кингсли Эхизибуэ
6Тиагу Алькантара
49′
33Себастьян Борнау
79′
19Альфонсо Дэйвис
24Доминик Дрекслер
22Серж Гнабри
28Эйе Скири
25Томас Мюллер
23Марк Ут
9Роберт Левандовски
34Ноа Каттербах
29′
17Джером Боатенг
28′45′
30Флориан Кайнц
21Люка Эрнандез
38Исмаил Якобс
72′
32Джошуа Киммих
59′
2Бенно Шмиц
24Корентен Толиссо
15Джон Кордоба
81′
29Кингсли Коман
79′
27Антони Модест
18Леон Горецка
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)24
6Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
12Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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