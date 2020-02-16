«Бавария» победила «Кельн» и возглавила бундеслигу, Левандовски забил 40-й гол в сезоне

В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, еще по разу — Роберт Левандовски и Кингсли Коман. Для 31-летнего польского нападающего этот забитый мяч стал 40-м в текущем сезоне. Левандовски стал первым игроком, кому удалось достичь этой отметки.