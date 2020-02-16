«Ордабасы» победил украинский клуб

Игра на сборах в Турции прошла сегодня, 16 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали бразильский хавбек Жоао Пауло и сербский защитник Александр Симчевич.

В прошлом сезоне «Ордабасы» стал бронзовым призером КПЛ и получил путевку в Лигу Европы, а «Ворскла» ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на предпоследнем, 11-м, месте.