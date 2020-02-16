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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил украинский клуб

Шымкентский «Ордабасы» победил украинскую «Ворсклу», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра на сборах в Турции прошла сегодня, 16 февраля, и завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали бразильский хавбек Жоао Пауло и сербский защитник Александр Симчевич.

В прошлом сезоне «Ордабасы» стал бронзовым призером КПЛ и получил путевку в Лигу Европы, а «Ворскла» ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на предпоследнем, 11-м, месте.

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