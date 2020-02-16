«Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом «Белуша», передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом «Белуша», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч на сборах в Турции прошел сегодня, 16 февраля, и завершился со счетом 2:2. У казахстанского клуба, который выставил резервный состав, с игры забил Руслан Туткышев, а пенальти реализовал
Отметим, что «Шахтер» в прошлом сезоне занял девятое место в КПЛ. К новому чемпионату команду готовит украинский тренер Вячеслав Грозный.