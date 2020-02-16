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22:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью со словацким клубом «Белуша», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч на сборах в Турции прошел сегодня, 16 февраля, и завершился со счетом 2:2. У казахстанского клуба, который выставил резервный состав, с игры забил Руслан Туткышев, а пенальти реализовал Жан-Али Пайруз.

Отметим, что «Шахтер» в прошлом сезоне занял девятое место в КПЛ. К новому чемпионату команду готовит украинский тренер Вячеслав Грозный.

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