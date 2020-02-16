«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ

Все три мяча лондонцы забили во втором тайме. На 54-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Николя Пепе открыл счёт. А на 57-й минуте уже сам Пепе сумел отличиться, ему ассистировал Букайо Сака. На 90-й минуте крупным счёт сделал Месут Озил, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Александр Ляказетт.