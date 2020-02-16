«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ
В Лондоне завершился матч 26-го тура английской
В Лондоне завершился матч 26-го тура английской
Все три мяча лондонцы забили во втором тайме. На 54-й минуте
Для «Арсенала» эта победа стала первой в последних пяти матчах АПЛ. До этого лондонцы четыре раза подряд сыграли вничью. «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» также прервал собственную серию. До этого матча «сороки» не проигрывали в четырёх встречах подряд. Они занимают 12-е место, набрав 31 очко.
|Микель Артета
|Стив Брюс
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Николя Пепе)
|54′
|Николя Пепе(Букайо Сака)
|57′
|Месут Езил(Александр Ляказетт)
|90′
|Александр Ляказетт(Николя Пепе)
|90+5′
|1
|Бернд Лено
|1
|Мартин Дубравка
|2
|Эктор Бельерин
|6
|Джамал Ласкеллес
|20
|Шкодран Мустафи
|28
|Дэнни Роуз
|23
|Давид Луиз
|24
|Мигель Альмирон
|34
|Гранит Джака
9′
|36
|Шон Лонгстафф
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|42
|Набиль Бенталеб
|19
|Николя Пепе
|9
|Жоэлинтон
|77
|Букайо Сака
82′
|10
|Аллан Сен-Максимен
|8
|Дани Себальос
82′
|2
|Киран Кларк
83′
|11
|Лукас Торрейра
|5
|Фабиан Шер
|10
|Месут Езил
90′
|18
|Федерико Фернандес
75′
|28
|Джозеф Уиллок
|11
|Мэтт Ритчи
|30
|Эдвард Нкетиа
85′
|23
|Валентино Лазаро
74′
|9
|Александр Ляказетт
|14
|Исаак Хэйден
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)