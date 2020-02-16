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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ

В Лондоне завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2020

Все три мяча лондонцы забили во втором тайме. На 54-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Николя Пепе открыл счёт. А на 57-й минуте уже сам Пепе сумел отличиться, ему ассистировал Букайо Сака. На 90-й минуте крупным счёт сделал Месут Озил, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Александр Ляказетт.

Для «Арсенала» эта победа стала первой в последних пяти матчах АПЛ. До этого лондонцы четыре раза подряд сыграли вничью. «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» также прервал собственную серию. До этого матча «сороки» не проигрывали в четырёх встречах подряд. Они занимают 12-е место, набрав 31 очко.

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18 декабря 2019© Ньюстюб
Арсенал
4:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2616.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель АртетаСтив Брюс
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Николя Пепе)54′
Николя Пепе(Букайо Сака)57′
Месут Езил(Александр Ляказетт)90′
Александр Ляказетт(Николя Пепе)90+5′
Составы команд
1Бернд Лено
1Мартин Дубравка
2Эктор Бельерин
6Джамал Ласкеллес
20Шкодран Мустафи
28Дэнни Роуз
23Давид Луиз
24Мигель Альмирон
34Гранит Джака
9′
36Шон Лонгстафф
14Пьер-Эмерик Обамеянг
42Набиль Бенталеб
19Николя Пепе
9Жоэлинтон
77Букайо Сака
82′
10Аллан Сен-Максимен
8Дани Себальос
82′
2Киран Кларк
83′
11Лукас Торрейра
5Фабиан Шер
10Месут Езил
90′
18Федерико Фернандес
75′
28Джозеф Уиллок
11Мэтт Ритчи
30Эдвард Нкетиа
85′
23Валентино Лазаро
74′
9Александр Ляказетт
14Исаак Хэйден
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
15Фолы9
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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