Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.02
Лилль
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
16.02
Лацио
Интер
21
Футбол. Зарубежный
16.02
Атлетик
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
16.02
Майнц
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
16.02
Кальяри
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
16.02
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
16.02
Брест
Сент-Этьен
32
Футбол. Зарубежный
16.02
Реймс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
16.02
Кельн
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
16.02
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
16.02
Лион
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16.02
Ювентус
Брешиа
20
Футбол. Зарубежный
16.02
Сампдория
Фиорентина
15
Футбол. Зарубежный
16.02
Сассуоло
Парма
01
Футбол. Зарубежный
16.02
Леганес
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
16.02
Удинезе
Верона
00
Футбол. Зарубежный
16.02
Севилья
Эспаньол
22
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Царь»: испанская лига поздравила Смолова с голом «Реалу»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный твиттер Ла Лиги похвалил российского форварда «Сельты» Федора Смолова за дебютный гол в испанском первенстве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На седьмой минуте матча 24 тура Примеры против мадридского «Реала» Смолов открыл счет на «Сантьяго Бернабеу».

«Принц и царь», — подписала фото с испанцем Яго Аспасом и Смоловым пресс-служба Ла Лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее подобное прозвище в Испании получил российский нападающий Александр Мостовой, который тоже играл за «Сельту».

Читайте также
Смолов УШЕЛ из «Локомотива»! Он едет в клуб Карпина
Во время загрузки произошла ошибка.
31 января© Ньюстюб
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая 'Мисс Польша', которая удивила спортивный мир
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
«Такие спортсмены — предатели»: Уткин — о допинге Устюгова
«Локомотив» отказался покупать бывшего форварда сборной Италии
Йоханнес Бё высказался о критике со стороны российских фанатов
«Звезды мира» обыграли «Звезд России» в Матче звезд Лиги ВТБ
Семак назвал главные проблемы российского футбольного бизнеса
Форвард «Спартака» выиграл Суперкубок Бразилии по футболу
«Лацио» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь