«Царь»: испанская лига поздравила Смолова с голом «Реалу»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный твиттер Ла Лиги похвалил российского форварда «Сельты» Федора Смолова за дебютный гол в испанском первенстве.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный твиттер Ла Лиги похвалил российского форварда «Сельты» Федора Смолова за дебютный гол в испанском первенстве.
На седьмой минуте матча 24 тура Примеры против мадридского «Реала» Смолов открыл счет на «Сантьяго Бернабеу».
«Принц и царь», — подписала фото с испанцем Яго Аспасом и Смоловым
Ранее подобное прозвище в Испании получил российский нападающий Александр Мостовой, который тоже играл за «Сельту».