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09:22 (мск), источник: Sport24

Смолов забил «Реалу» на «Бернабеу». Последним из русских в Ла Лиге это делал Мостовой

И помог «Сельте» цепануть ничью!

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Давайте не будем тянуть и сразу к главному. Мы верили, но вряд ли много человек ставили на то, что Федор Смолов забьет свой первый мяч именно «Реалу». Именно на «Бернабеу». И выведет свою команду вперед. Федя это сделал. Вот как это было.

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Смолов стал первым россиянином за 16 лет, сумевшим отличиться на «Бернабеу» в Ла Лиге. Последним был Александр Мостовой, который в 2003 году уже забивал «Реалу». «Царь», кстати, почти тут же поздравил Федора с голом: «Браво! С почином!».

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А еще Смолов стал 22-м россиянином, сумевшим отличиться в Ла Лиге. «Вот это способ забить первый гол в Ла Лиге», — написали в официальном твиттере Примеры.

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Смолов второй раз вышел в основе за «Сельту», в первом матче в старте против «Севильи» провел на поле 88 минут — неплохо для футболиста, который не проходил предсезонку с командой и приезжал не в оптимальной форме. После игры с «Севильей» тренер «Сельты» Оскар Гарсия сказал, что через две недели Смолов будет играть еще лучше. Получилось даже раньше.

До матча с «Реалом» в Испании уже оценили перспективы Федора в Ла Лиге. Складывается впечатление, что Смолову не хватает ритма и скорости для испанского футбола, вместе с тем видно, что это форвард с прекрасным голевым чутьем. Ему надо брать на себя больше смелости и искать чужие ворота.
Хосе Рамон Кастро, журналист Voz de Galicia

В матче с «Реалом» Смолов вышел на острие атаки в паре с Яго Аспасом. В первой же осмысленной атаке «Сельта» поймала защиту «Реала» на перестроении — Аспас здорово выкатил мяч на Федора, и тот покатил мяч мимо Куртуа.

После этого «Реал» насел на ворота «Сельты» — вернувшийся после 80 дней отсутствия Азар вместе с Марсело устраивали шоу на левом фланге. Но из семи ударов мадридцев в створ ворот Бланко не пришелся ни один. А вот «Сельта» в конце второго тайма была близка к 0:2, но после удара головой с углового шикарный сейв сделал Куртуа.

Смолов классно цеплялся за мячи и старался отыгрываться с партнерами, но больше серьезных моментов у чужих ворот ни ему, ни для него создать не удалось.

Во втором тайме «Реал» увеличил давление и уже на 52-й минуте Тони Кроос сравнял счет. А затем Бланко совершил глупый фол, цепанув рукой Азара, который вместе с мячом уже уходил за лицевую. Рамос уверенно реализовал пенальти.

На 70-й минуте вместо Смолова, который за 25 минут второго тайма коснулся мяча всего 11 раз, вышел Денис Суарес. И на 85-й минуте сделал гениальную передачу в штрафную на Санти Мину, который сравнял счет 2:2.

В последние минуты «Сельта» закрылась и с горем пополам удержала устраивающий ее счет. Смолов реально усилил галисийцев и повысил шансы на сохранение места в Ла Лиге. В этом после такого матча нет сомнений.

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Реал
2:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданОскар Гарсия
Голы
Тони Кроос(Марселу)52′
Федор Смолов(Яго Аспас)7′
Серхио Рамос65′
Санти Мина(Денис Суарес)86′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Рубен Бланко
2Даниэль Карвахаль
74′
4Нестор Араухо
12Марселу
18Джозеф Айду
4Серхио Рамос
21Джейсон Мурильо
5Рафаэль Варан
15Лукас Оласа
57′
14Каземиру
5Окай Йокушлу
76′
15Федерико Вальверде
12Рафинья
9Карим Бензема
10Яго Аспас
8Тони Кроос
81′
20Кевин Васкес
55′
10Лука Модрич
11Пионе Систо
11Гарет Бэйл
72′84′
14Филип Брадарич
83′
23Ферлан Менди
22Санти Мина
7Эден Азар
73′
9Федор Смолов
70′
25Винисиус Жуниор
6Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
10Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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