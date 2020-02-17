Смолов забил «Реалу» на «Бернабеу». Последним из русских в Ла Лиге это делал Мостовой
И помог «Сельте» цепануть ничью!
И помог «Сельте» цепануть ничью!
Давайте не будем тянуть и сразу к главному. Мы верили, но вряд ли много человек ставили на то, что Федор Смолов забьет свой первый мяч именно «Реалу». Именно на «Бернабеу». И выведет свою команду вперед. Федя это сделал. Вот как это было.
Смолов стал первым россиянином за 16 лет, сумевшим отличиться на «Бернабеу» в Ла Лиге. Последним был Александр Мостовой, который в 2003 году уже забивал «Реалу». «Царь», кстати, почти тут же поздравил Федора с голом: «Браво! С почином!».
А еще Смолов стал 22-м россиянином, сумевшим отличиться в Ла Лиге. «Вот это способ забить первый гол в Ла Лиге», — написали в официальном твиттере Примеры.
Смолов второй раз вышел в основе за «Сельту», в первом матче в старте против «Севильи» провел на поле 88 минут — неплохо для футболиста, который не проходил предсезонку с командой и приезжал не в оптимальной форме. После игры с «Севильей» тренер «Сельты» Оскар Гарсия сказал, что через две недели Смолов будет играть еще лучше. Получилось даже раньше.
До матча с «Реалом» в Испании уже оценили перспективы Федора в Ла Лиге. Складывается впечатление, что Смолову не хватает ритма и скорости для испанского футбола, вместе с тем видно, что это форвард с прекрасным голевым чутьем. Ему надо брать на себя больше смелости и искать чужие ворота.
В матче с «Реалом» Смолов вышел на острие атаки в паре с Яго Аспасом. В первой же осмысленной атаке «Сельта» поймала защиту «Реала» на перестроении — Аспас здорово выкатил мяч на Федора, и тот покатил мяч мимо Куртуа.
После этого «Реал» насел на ворота «Сельты» — вернувшийся после 80 дней отсутствия Азар вместе с Марсело устраивали шоу на левом фланге. Но из семи ударов мадридцев в створ ворот Бланко не пришелся ни один. А вот «Сельта» в конце второго тайма была близка к 0:2, но после удара головой с углового шикарный сейв сделал Куртуа.
Во втором тайме «Реал» увеличил давление и уже на 52-й минуте Тони Кроос сравнял счет. А затем Бланко совершил глупый фол, цепанув рукой Азара, который вместе с мячом уже уходил за лицевую. Рамос уверенно реализовал пенальти.
На 70-й минуте вместо Смолова, который за 25 минут второго тайма коснулся мяча всего 11 раз, вышел Денис Суарес. И на 85-й минуте сделал гениальную передачу в штрафную на Санти Мину, который сравнял счет 2:2.
В последние минуты «Сельта» закрылась и с горем пополам удержала устраивающий ее счет. Смолов реально усилил галисийцев и повысил шансы на сохранение места в Ла Лиге. В этом после такого матча нет сомнений.
|Зинедин Зидан
|Оскар Гарсия
|Тони Кроос(Марселу)
|52′
|Федор Смолов(Яго Аспас)
|7′
|Серхио Рамос
|65′
|Санти Мина(Денис Суарес)
|86′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Рубен Бланко
|2
|Даниэль Карвахаль
74′
|4
|Нестор Араухо
|12
|Марселу
|18
|Джозеф Айду
|4
|Серхио Рамос
|21
|Джейсон Мурильо
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Лукас Оласа
57′
|14
|Каземиру
|5
|Окай Йокушлу
76′
|15
|Федерико Вальверде
|12
|Рафинья
|9
|Карим Бензема
|10
|Яго Аспас
|8
|Тони Кроос
81′
|20
|Кевин Васкес
55′
|10
|Лука Модрич
|11
|Пионе Систо
|11
|Гарет Бэйл
72′84′
|14
|Филип Брадарич
83′
|23
|Ферлан Менди
|22
|Санти Мина
|7
|Эден Азар
73′
|9
|Федор Смолов
70′
|25
|Винисиус Жуниор
|6
|Денис Суарес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)