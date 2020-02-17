Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в чемпионате Франции

Встреча на поле «Лилля» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Марселя». У «Лилля» в свои ворота мяч отправил Рейнилду Мандава (67-я минута), гол забил Виктор Осимхен (51). У «Марселя» отличился Дарио Бенедетто (69).