Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в чемпионате Франции
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Лилль» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Лилль» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча на поле «Лилля» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Марселя». У «Лилля» в свои ворота мяч отправил Рейнилду Мандава (67-я минута), гол забил Виктор Осимхен (51). У «Марселя» отличился Дарио Бенедетто (69).
«Марсель» (52 очка) идет в чемпионате Франции на втором месте, «Лилль» — 4-й (40).
|Кристоф Гальтье
|Андре Виллаш-Боаш
|Виктор Осимен
|51′
|Рейнилдо Мандава
|66′
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|69′
|Валентен Ронжье
|60′
|16
|Майк Меньян
|30
|Стив Манданда
|2
|Тиагу Джало
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|6
|Жозе Фонти
|4
|Бубакар Камара
|17
|Зеки Челик
|15
|Дуйе Чалета-Цар
9′
|28
|Рейнилдо Мандава
|17
|Буна Сарр
|10
|Жонатан Иконе
|18
|Жордан Амави
30′
|18
|Ренату Санчеш
|8
|Морган Сансон
|7
|Виктор Осимен
|28
|Валер Жермен
|14
|Жонатан Бамба
|2
|Хироки Сакаи
64′
|34
|Жан Онана
80′
|36
|Марли Аке
90+2′
|22
|Тимоти Веа
|21
|Валентен Ронжье
89′
|9
|Лоик Реми
75′
|12
|Кевин Стротман
90+4′
|11
|Луиз Араужу
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
35′83′
|7
|Неманья Радоньич
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Франк Шнайдер(Франция)