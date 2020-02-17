Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.02
Лилль
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
16.02
Лацио
Интер
21
Футбол. Зарубежный
16.02
Атлетик
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
16.02
Майнц
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
16.02
Кальяри
Наполи
01
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в чемпионате Франции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Лилль» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх

Встреча на поле «Лилля» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Марселя». У «Лилля» в свои ворота мяч отправил Рейнилду Мандава (67-я минута), гол забил Виктор Осимхен (51). У «Марселя» отличился Дарио Бенедетто (69).

«Марсель» (52 очка) идет в чемпионате Франции на втором месте, «Лилль» — 4-й (40).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лилль
1:2
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 2516.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф ГальтьеАндре Виллаш-Боаш
Голы
Виктор Осимен51′
Рейнилдо Мандава66′
Дарио Исмаэль Бенедетто69′
Нереализованные пенальти
Валентен Ронжье60′
Составы команд
16Майк Меньян
30Стив Манданда
2Тиагу Джало
3Соберон Альваро Гонсалес
6Жозе Фонти
4Бубакар Камара
17Зеки Челик
15Дуйе Чалета-Цар
9′
28Рейнилдо Мандава
17Буна Сарр
10Жонатан Иконе
18Жордан Амави
30′
18Ренату Санчеш
8Морган Сансон
7Виктор Осимен
28Валер Жермен
14Жонатан Бамба
2Хироки Сакаи
64′
34Жан Онана
80′
36Марли Аке
90+2′
22Тимоти Веа
21Валентен Ронжье
89′
9Лоик Реми
75′
12Кевин Стротман
90+4′
11Луиз Араужу
9Дарио Исмаэль Бенедетто
35′83′
7Неманья Радоньич
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
16Фолы12
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФранк Шнайдер(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая 'Мисс Польша', которая удивила спортивный мир
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Смолов забил мадридскому «Реалу» на «Бернабеу»
«Локомотив» отказался покупать бывшего форварда сборной Италии
Йоханнес Бё высказался о критике со стороны российских фанатов
«Звезды мира» обыграли «Звезд России» в Матче звезд Лиги ВТБ
Семак назвал главные проблемы российского футбольного бизнеса
Форвард «Спартака» выиграл Суперкубок Бразилии по футболу
«Лацио» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь