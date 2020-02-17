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09:34 (мск), источник: ТАСС

Мостовой: Смолов в моменте с голом в ворота «Реала» сделал то, что и был должен

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов, забив мяч в ворота мадридского «Реала» в матче чемпионата страны, не сделал ничего особенного. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

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Источник: AP 2020

«Сельта» в ночь на понедельник на выезде сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Арендованный зимой у московского «Локомотива» нападающий команды из Виго забил первый мяч после смены клуба, отличившись на седьмой минуте игры. Россиянин провел на поле 70 минут, после чего был заменен на полузащитника Дениса Суареса. Гости ушли от поражения благодаря голу также вышедшего на замену Санти Мины, результативный пас которому отдал Суарес.

«Очень нужное очко, — сказал Мостовой. — Федор в этом моменте молодец — забил, но там Яго Аспас такой пас отдал, просто конфету. Он исполнил то, что должен был — вовремя рванулся и вовремя положил. Потом было тяжело, потому что «Реал» полностью переигрывал «Сельту».

«Сейчас “Сельте” важно набирать очки, сегодня она спаслась. В тот момент, когда команда стала играть неважно и подсела, были сделаны своевременные замены. Свежие игроки вышли и сделали ничью», — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем бывший полузащитник «Сельты» считает, что в голе Смолова в ворота лидера чемпионата Испании нет ничего особенного. «А что такого? Футбол везде одинаковый, играют 11 на 11″, — отметил он, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он восторженные отзывы о голе Смолова в ворота “Реала”. — Ясно, что сейчас “Сельта” выбралась из зоны вылета, но играть еще много — сейчас очень важный период и надо делать все возможное, чтобы набирать очки».

«Мы знали, что Смолову тяжело набрать форму, по матчу это было видно, — продолжил Мостовой. — Быстрый гол после замечательного паса Яго Аспаса, но потом Федора практически не было видно на поле. Замена своевременная, потому что чего еще ждать от него — физически он не готов еще».

У Смолова есть все шансы, чтобы проявить себя

«Сейчас “Сельта” встряхнулась, чего мы и хотели (в трех матчах после перехода Смолова команда из Виго проиграла “Валенсии”, обыграла “Севилью” и сыграла вничью с “Реалом” — прим. ТАСС). Ему надо выходить и искать свои моменты. Но конкуренты [за место в составе] тоже выходят и делают свое дело. Мина вышел и забил, Пионе Систо хорошо смотрелся — выбор у тренера будет непростой. Федору надо показывать себя, все шансы у него есть — он пришел и его сразу ставят в основу, а это очень важно для любого футболиста», — резюмировал Мостовой.

Смолов стал 22-м россиянином, который отличился в испанском чемпионате. Он стал первым российским футболистом с 2003 года, который поразил ворота «Реала» на его домашнем стадионе в матче национального первенства. До него в гостевом матче против «Реала» отличился Мостовой. При этом Смолов стал десятым россиянином, который сумел забить мадридцам в чемпионате Испании.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка, «Сельта» занимает 17-е место, имея в активе 21 очко. В следующем туре «Реал» в гостях сыграет с «Леванте» 22 февраля, «Сельта» в этот же день примет «Леганес».

Реал
2:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданОскар Гарсия
Голы
Тони Кроос(Марселу)52′
Федор Смолов(Яго Аспас)7′
Серхио Рамос65′
Санти Мина(Денис Суарес)86′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Рубен Бланко
2Даниэль Карвахаль
74′
4Нестор Араухо
12Марселу
18Джозеф Айду
4Серхио Рамос
21Джейсон Мурильо
5Рафаэль Варан
15Лукас Оласа
57′
14Каземиру
5Окай Йокушлу
76′
15Федерико Вальверде
12Рафинья
9Карим Бензема
10Яго Аспас
8Тони Кроос
81′
20Кевин Васкес
55′
10Лука Модрич
11Пионе Систо
11Гарет Бэйл
72′84′
14Филип Брадарич
83′
23Ферлан Менди
22Санти Мина
7Эден Азар
73′
9Федор Смолов
70′
25Винисиус Жуниор
6Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
10Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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