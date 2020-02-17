«Манчестер Сити» предрекли сокращение срока отстранения от еврокубков

Источник: Reuters

По информации издания, срок дисквалификации может быть сокращен до одного года либо отменен совсем. В этом случае на руководство «горожан» наложат дополнительный штраф.

14 февраля «Ман Сити» отстранили от участия в еврокубках на два года. Причиной стали нарушения клубом правил финансового fair play.

В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб обжалует решение в CAS.