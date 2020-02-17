«Манчестер Сити» предрекли сокращение срока отстранения от еврокубков
«Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом сообщает The Athletic.
«Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, срок дисквалификации может быть сокращен до одного года либо отменен совсем. В этом случае на руководство «горожан» наложат дополнительный штраф.
В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб обжалует решение в CAS.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в Английской