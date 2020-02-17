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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

В «Кайрате» сообщили детали ухода вратаря сборной Казахстана в стан участника Лиги Европы

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью пресс-службе алматинского клуба поделился подробностями ухода голкипера сборной Казахстана Владимира Плотникова.

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— Никто Владимира не выгонял. Мы с ним беседовали на эту тему и договорились, что по окончании своей футбольной карьеры он вернется в «Кайрат» работать тренером. Владимир очень долгое время в «Кайрате» работал, и мы очень довольны его работой. К сожалению, футбольная жизнь коротка, поэтому хочется, чтобы он еще поиграл. Договорились, что он пойдет в другой клуб. Мы за это никакие деньги не просили, — заявил Боранбаев.

11 февраля шымкентский «Ордабасы» объявил о подписании Плотникова, который предыдущие пять сезонов выступал за «Кайрат». Также в карьере 33-летнего воспитанника алматинского футбола были «Жетысу», «Атырау», «Цесна» и «Тараз». За сборную Казахстана он провел два матча.

В минувшем сезоне Плотников провел КПЛ провел лишь один матч. Еще две игры Плотников провел в рамках Кубка Казахстана, в которых пропустил шесть мячей.

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