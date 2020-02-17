В «Кайрате» сообщили детали ухода вратаря сборной Казахстана в стан участника Лиги Европы

— Никто Владимира не выгонял. Мы с ним беседовали на эту тему и договорились, что по окончании своей футбольной карьеры он вернется в «Кайрат» работать тренером. Владимир очень долгое время в «Кайрате» работал, и мы очень довольны его работой. К сожалению, футбольная жизнь коротка, поэтому хочется, чтобы он еще поиграл. Договорились, что он пойдет в другой клуб. Мы за это никакие деньги не просили, — заявил Боранбаев.