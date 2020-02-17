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11:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Гол Смолова достоин команды из Лиги чемпионов». Испанские СМИ о матче в Мадриде

Что писали испанские газеты об игре «Реала» и «Сельты» (2:2), в которой Федор Смолов забил свой первый гол в Испании.

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Источник: Спорт-Экспресс

Marca: «Сельта» тоже отхватила кусок удачи на «Бернабеу»

Домашние матчи на «Бернабеу» становятся проблемой для «Реала». Вся та сила, что нужно показывать дома, превращается в слабость и сомнение на стадионе, где команда регулярно спотыкается. В конце концов, «Сельта» чудесным образом спасла ничью после того, как уступала в счете. Это Аспас затащил мяч на чужую половину поля, а Суарес и Санти Мина сотворили чудо. В итоге ничья, которая увеличивает плотность — как наверху таблицы, так и внизу.

Если Зидан хотел отрепетировать что-то к матчам против «Манчестер Сити», то он придумал довольно странный сценарий для этого. У «Сельты» в последнее время сыгранных матчей было больше, чем набранных в них очков, но в начале игры не было и намека на это. Аспас переместился в линию полузащиты, поднял голову и отдал такой пас по диагонали, который полностью отрезал Варана. А Смолов показал свой класс, изысканно приняв мяч и пробил. Гол, достойный команды из Лиги чемпионов. «Сельта» провела три хороших атаки за матч и забила два гола.

AS: «Реал» провалился в пропасть

Эпоха чемпионов, набиравших по сто очков закончилась вместе с эпохой видеоклубов. Нынешняя эра будет полна таких матчей, в субботу на «Камп Ноу» или в воскресенье на «Бернабеу». «Сельта», приехавшая в Мадрид в зоне вылета и уехавшая из него, покинув ее, четко это показала.

Первый гол гостей заслуживает отдельного описания за четкость и аккуратность исполнения. Аспас отошел чуть в глубину и выдал идеальный разрезающий пас, а Смолову понадобилось только два мастерских касания, чтобы переиграть Куртуа: первое остановка мяча, второе — удар.

А во втором тайме «Сельта» и ее главный тренер Оскар Гарсия преуспели с заменами. Два вышедших на поле свежих игрока, Денис Суарес и Санти Мина, принесли команде ничью — один отдал, второй забил. И тем самым подтвердили, что место галисийцев в таблице не соответствует тому, что она показывает на поле.

Faro de Vigo: «Сельта» добилась отличного результата

На «Сантьяго Бернабеу» «Сельта» показала все — было и страдание, и самоотдача, и мужество, и большой талант, и неожиданный всплеск фантазии. Но было и еще кое-что, гораздо более важное чем набранное очко, позволившее команде уйти из зоны вылета.

«Сельта» прибавляет в самый важный момент сезона, накануне важнейшего, можно сказать финального матча против «Леганеса», и прибавляет во всех аспектах. В обороне, где теперь три центральных защитника, в середине поля, где очень интересно выглядит Брадарич, и в атаке, где налаживается взаимодействие между Аспасом и Смоловым. И даже в психологическом аспекте, показав и терпение, и необходимую энергию в тот момент, когда было действительно тяжело. Закончилось все тем, чего все так долго ждали — ювелирный пас Дениса Суареса, который не испортил Санти Мина.

Да и начало было для «Сельты» просто волшебным. Найдя пространство за спинами защитников, Аспас выкатил мяч Смолову, который отлично его обработал и пробил так, что у Куртуа не было ни единого шанса.

Реал
2:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 62477 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданОскар Гарсия
Голы
Тони Кроос(Марселу)52′
Федор Смолов(Яго Аспас)7′
Серхио Рамос65′
Санти Мина(Денис Суарес)85′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Рубен Бланко
2Даниэль Карвахаль
74′
4Нестор Араухо
12Марселу
18Джозеф Айду
4Серхио Рамос
21Джейсон Мурильо
5Рафаэль Варан
15Лукас Оласа
57′
14Каземиру
5Окай Йокушлу
76′
15Федерико Вальверде
12Рафинья
9Карим Бензема
10Яго Аспас
8Тони Кроос
81′
20Кевин Васкес
55′
10Лука Модрич
11Пионе Систо
11Гарет Бэйл
72′84′
14Филип Брадарич
83′
23Ферлан Менди
22Санти Мина
7Эден Азар
73′
9Федор Смолов
70′
25Винисиус Жуниор
6Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
10Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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