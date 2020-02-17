«Гол Смолова достоин команды из Лиги чемпионов». Испанские СМИ о матче в Мадриде

Источник: Спорт-Экспресс

Marca: «Сельта» тоже отхватила кусок удачи на «Бернабеу»

Домашние матчи на «Бернабеу» становятся проблемой для «Реала». Вся та сила, что нужно показывать дома, превращается в слабость и сомнение на стадионе, где команда регулярно спотыкается. В конце концов, «Сельта» чудесным образом спасла ничью после того, как уступала в счете. Это Аспас затащил мяч на чужую половину поля, а Суарес и Санти Мина сотворили чудо. В итоге ничья, которая увеличивает плотность — как наверху таблицы, так и внизу.

Если Зидан хотел отрепетировать что-то к матчам против «Манчестер Сити», то он придумал довольно странный сценарий для этого. У «Сельты» в последнее время сыгранных матчей было больше, чем набранных в них очков, но в начале игры не было и намека на это. Аспас переместился в линию полузащиты, поднял голову и отдал такой пас по диагонали, который полностью отрезал Варана. А Смолов показал свой класс, изысканно приняв мяч и пробил. Гол, достойный команды из Лиги чемпионов. «Сельта» провела три хороших атаки за матч и забила два гола.

AS: «Реал» провалился в пропасть

Эпоха чемпионов, набиравших по сто очков закончилась вместе с эпохой видеоклубов. Нынешняя эра будет полна таких матчей, в субботу на «Камп Ноу» или в воскресенье на «Бернабеу». «Сельта», приехавшая в Мадрид в зоне вылета и уехавшая из него, покинув ее, четко это показала.

Первый гол гостей заслуживает отдельного описания за четкость и аккуратность исполнения. Аспас отошел чуть в глубину и выдал идеальный разрезающий пас, а Смолову понадобилось только два мастерских касания, чтобы переиграть Куртуа: первое остановка мяча, второе — удар.

А во втором тайме «Сельта» и ее главный тренер Оскар Гарсия преуспели с заменами. Два вышедших на поле свежих игрока, Денис Суарес и Санти Мина, принесли команде ничью — один отдал, второй забил. И тем самым подтвердили, что место галисийцев в таблице не соответствует тому, что она показывает на поле.

Faro de Vigo: «Сельта» добилась отличного результата

На «Сантьяго Бернабеу» «Сельта» показала все — было и страдание, и самоотдача, и мужество, и большой талант, и неожиданный всплеск фантазии. Но было и еще кое-что, гораздо более важное чем набранное очко, позволившее команде уйти из зоны вылета.

«Сельта» прибавляет в самый важный момент сезона, накануне важнейшего, можно сказать финального матча против «Леганеса», и прибавляет во всех аспектах. В обороне, где теперь три центральных защитника, в середине поля, где очень интересно выглядит Брадарич, и в атаке, где налаживается взаимодействие между Аспасом и Смоловым. И даже в психологическом аспекте, показав и терпение, и необходимую энергию в тот момент, когда было действительно тяжело. Закончилось все тем, чего все так долго ждали — ювелирный пас Дениса Суареса, который не испортил Санти Мина.