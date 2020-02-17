«Гол Смолова достоин команды из Лиги чемпионов». Испанские СМИ о матче в Мадриде
Что писали испанские газеты об игре «Реала» и «Сельты» (2:2), в которой Федор Смолов забил свой первый гол в Испании.
Что писали испанские газеты об игре «Реала» и «Сельты» (2:2), в которой Федор Смолов забил свой первый гол в Испании.
Домашние матчи на «Бернабеу» становятся проблемой для «Реала». Вся та сила, что нужно показывать дома, превращается в слабость и сомнение на стадионе, где команда регулярно спотыкается. В конце концов, «Сельта» чудесным образом спасла ничью после того, как уступала в счете. Это Аспас затащил мяч на чужую половину поля, а Суарес и Санти Мина сотворили чудо. В итоге ничья, которая увеличивает плотность — как наверху таблицы, так и внизу.
Если Зидан хотел отрепетировать
Эпоха чемпионов, набиравших по сто очков закончилась вместе с эпохой видеоклубов. Нынешняя эра будет полна таких матчей, в субботу на «Камп Ноу» или в воскресенье на «Бернабеу». «Сельта», приехавшая в Мадрид в зоне вылета и уехавшая из него, покинув ее, четко это показала.
Первый гол гостей заслуживает отдельного описания за четкость и аккуратность исполнения. Аспас отошел чуть в глубину и выдал идеальный разрезающий пас, а Смолову понадобилось только два мастерских касания, чтобы переиграть Куртуа: первое остановка мяча, второе — удар.
А во втором тайме «Сельта» и ее главный тренер Оскар Гарсия преуспели с заменами. Два вышедших на поле свежих игрока, Денис Суарес и Санти Мина, принесли команде ничью — один отдал, второй забил. И тем самым подтвердили, что место галисийцев в таблице не соответствует тому, что она показывает на поле.
На «Сантьяго Бернабеу» «Сельта» показала все — было и страдание, и самоотдача, и мужество, и большой талант, и неожиданный всплеск фантазии. Но было и еще
«Сельта» прибавляет в самый важный момент сезона, накануне важнейшего, можно сказать финального матча против «Леганеса», и прибавляет во всех аспектах. В обороне, где теперь три центральных защитника, в середине поля, где очень интересно выглядит Брадарич, и в атаке, где налаживается взаимодействие между Аспасом и Смоловым. И даже в психологическом аспекте, показав и терпение, и необходимую энергию в тот момент, когда было действительно тяжело. Закончилось все тем, чего все так долго ждали — ювелирный пас Дениса Суареса, который не испортил Санти Мина.
Да и начало было для «Сельты» просто волшебным. Найдя пространство за спинами защитников, Аспас выкатил мяч Смолову, который отлично его обработал и пробил так, что у Куртуа не было ни единого шанса.
|Зинедин Зидан
|Оскар Гарсия
|Тони Кроос(Марселу)
|52′
|Федор Смолов(Яго Аспас)
|7′
|Серхио Рамос
|65′
|Санти Мина(Денис Суарес)
|85′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Рубен Бланко
|2
|Даниэль Карвахаль
74′
|4
|Нестор Араухо
|12
|Марселу
|18
|Джозеф Айду
|4
|Серхио Рамос
|21
|Джейсон Мурильо
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Лукас Оласа
57′
|14
|Каземиру
|5
|Окай Йокушлу
76′
|15
|Федерико Вальверде
|12
|Рафинья
|9
|Карим Бензема
|10
|Яго Аспас
|8
|Тони Кроос
81′
|20
|Кевин Васкес
55′
|10
|Лука Модрич
|11
|Пионе Систо
|11
|Гарет Бэйл
72′84′
|14
|Филип Брадарич
83′
|23
|Ферлан Менди
|22
|Санти Мина
|7
|Эден Азар
73′
|9
|Федор Смолов
70′
|25
|Винисиус Жуниор
|6
|Денис Суарес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)