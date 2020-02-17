«Актобе» уволил главного тренера через месяц после назначения
Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул свой пост, сообщает
Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул свой пост, сообщает
Официально о назначении российского специалиста «Актобе» объявил в середине января. Однако после первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная.
«Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.
Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинули расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер, — говорится в сообщении.
45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру
В прошлом сезоне «Актобе», лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и следующий сезон проведет в первой лиге.