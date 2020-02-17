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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» уволил главного тренера через месяц после назначения

Главный тренер «Актобе» Владимир Маминов покинул свой пост, сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Официально о назначении российского специалиста «Актобе» объявил в середине января. Однако после первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная.

«Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.

Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинули расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер, — говорится в сообщении.

45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру экс-хавбек сборной Узбекистана начинал в стане «железнодорожников», успев побыть ассистентом и дважды временным главным тренером. Покинув структуру «Локо», Маминов работал в «Рубине», а самостоятельно тренирует с 2014 года и возглавлял «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

В прошлом сезоне «Актобе», лишившийся 12 очков до старта, вылетел из КПЛ и следующий сезон проведет в первой лиге.

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