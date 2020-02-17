«Актобе» уволил главного тренера через месяц после назначения

Официально о назначении российского специалиста «Актобе» объявил в середине января. Однако после первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная.

«Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков мягко говоря разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка.

Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинули расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер, — говорится в сообщении.

45-летний Маминов известен по выступлениям за московский «Локомотив», в котором провел всю карьеру с 1992 по 2008 год. Тренерскую карьеру экс-хавбек сборной Узбекистана начинал в стане «железнодорожников», успев побыть ассистентом и дважды временным главным тренером. Покинув структуру «Локо», Маминов работал в «Рубине», а самостоятельно тренирует с 2014 года и возглавлял «Химки», «Солярис» и «Тюмень».