Казахстанский клуб усилился бывшим одноклубником Уэйна Руни

Вторую половину минувшего сезона 29-летний игрок провел в «Тоболе». В составе костанайского клуба он провел 12 матчей.

Свою карьеру Андрюшкявичюс начинал в «Каунасе» в 2007 году. В составе этого клуба стал чемпионом Литвы, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом 2010 года подписал контракт с польской «Лехией».

Также он защищал цвета таких клубов, как «Юргорден», нидерландский «Камбюр», американский «Портленд Тимберс» и «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и литовской «Судувы».

Также «Кызыл-Жар СК» подтвердил подписание 32-летнего казахстанского нападающего Игоря Зеньковича. Последний является воспитанником футбольного клуба «Олимпия». В чемпионате Казахстана выступает с 2012 года. Защищал цвета таких клубов, как «Акжайык», «Шахтер», «Тобол», «Тараз» «Актобе» и «Атырау». Прошлый сезон 32-летний футболист провел в составе кызылординского «Кайсара», сыграв в чемпионате за «волков» 13 матчей. Всего в 177 матчах в КПЛ Зенькович забил 52 гола.