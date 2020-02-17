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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб усилился бывшим одноклубником Уэйна Руни

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании литовского защитника Витаутаса Андрюшкявичюса.

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Вторую половину минувшего сезона 29-летний игрок провел в «Тоболе». В составе костанайского клуба он провел 12 матчей.

Свою карьеру Андрюшкявичюс начинал в «Каунасе» в 2007 году. В составе этого клуба стал чемпионом Литвы, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом 2010 года подписал контракт с польской «Лехией».

Также он защищал цвета таких клубов, как «Юргорден», нидерландский «Камбюр», американский «Портленд Тимберс» и «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и литовской «Судувы».

Также «Кызыл-Жар СК» подтвердил подписание 32-летнего казахстанского нападающего Игоря Зеньковича. Последний является воспитанником футбольного клуба «Олимпия». В чемпионате Казахстана выступает с 2012 года. Защищал цвета таких клубов, как «Акжайык», «Шахтер», «Тобол», «Тараз» «Актобе» и «Атырау». Прошлый сезон 32-летний футболист провел в составе кызылординского «Кайсара», сыграв в чемпионате за «волков» 13 матчей. Всего в 177 матчах в КПЛ Зенькович забил 52 гола.

В 2019 году «Кызыл-Жар СК» выиграл первую лигу и спустя сезон вернулся в КПЛ.

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