Головин и Виллаш-Боаш вошли в символическую сборную тура во Франции по версии L’Equipe
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.
Ему была поставлена оценка в семь баллов, а также отмечена качественная игра, сделанный им в матче с «Монпелье» (1:0) результативный пас и 77,8 процента выигранных единоборств.
Отметим, что лучшим тренером символической сборной тура стал Андре