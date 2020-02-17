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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин и Виллаш-Боаш вошли в символическую сборную тура во Франции по версии L’Equipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания L’Equipe.

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Источник: AFP 2020

Ему была поставлена оценка в семь баллов, а также отмечена качественная игра, сделанный им в матче с «Монпелье» (1:0) результативный пас и 77,8 процента выигранных единоборств.

Отметим, что лучшим тренером символической сборной тура стал Андре Виллаш-Боаш. Экс-тренер «Зенита» возглавляет «Марсель», с которым обыграл «Лилль» (2:1) и закрепился на втором месте в лиге 1.

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