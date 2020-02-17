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15:42 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб объявил о трансфере экс-футболиста «Ливерпуля»

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва подписал контракт с «Таразом», сообщает официальный сайт клуба.

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26-летний Силва с детства проживает в Португалии. На юношеском уровне он играл за «Бенфику», а в 2009 году перебрался в Англию, где выступал за молодежные команды «Челси» и «Ливерпуля».

Позже Силва подписал профессиональный контракт с «Ливерпулем», но в первую команду пробиться не сумел, хотя был в заявке на АПЛ в сезонах 2010/11 и 2011/12. Он отправлялся в аренду в «Норхэмптон», а в 2012 году покинул «красных». Затем хавбек играл за «Барнсли» и «Дагенхэм».

В 2013 году Силва покинул Англию. Далее в его карьере были болгарский ЦСКА из Софии, турецкий «Шанлыурфаспор», португальская «Униан Мадейра», греческий «Левадиакос», южноафриканский «Мамелоди Сандаунз», египетский «Аль-Иттихад» и румынская «Астра», за которую в текущем сезоне он провел лишь один матч.

На международном уровне Силва выступал за юношеские сборные Португалии, но затем выбрал родную Гвинею-Бисау. В 11 матчах за национальную команду он забил два гола. Детали контракта Силвы с «Таразом» пока не уточняются.

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