«Металлург-Запсиб» обратился в РФС, чтобы получить выплаты за Головина

Источник: Спорт РИА Новости

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» в июле 2018 года, а сумма трансфера составила порядка 30 миллионов евро. 10 февраля на встрече экс-гендиректора «Монако» Вадима Васильева с представителями российских школ речь зашла о солидарной выплате школе Калтана (Кемеровская область), которая, по словам участников встречи, должна была получить 0,75% от трансфера, то есть 225 тысяч евро. Позже представители школы сообщили, что пока не получали выплаты.

«Мы собрали все документы и заявили о своих правах на компенсацию за воспитание Головина, — сказал Рылов по телефону. — Если взять паспорт футболиста Головина, который уже сейчас есть в распоряжении РФС, там указаны Осинники и “Металлург-Кузбасс”. Мы приложили также паспорт игрока с 2010 года, карточку участника соревнований, а также все приказы по школе, протоколы матчей, заявки и тому подобное. Все эти документы я сохранил, мы направили их в РФС».

Специалист пояснил, что до этого школа не обращался за выплатами, так как не знала об их существовании и возможности получить деньги. «Дело в том, что для вступления клуба в первую лигу, нам необходимо было иметь академию, — сказал он. — Тогда детей школы “Металлург-Запсиб” переоформили в систему клуба “Металлург-Кузбасс”, указанную в паспорте Головина. Там уже начинаются юридические тонкости, но это не отменяет того факта, что наши дети остались нашими».

Также Рылов рассказал, как Головин оказался в Новокузнецке. «Мы заметили мальчишку в Калтане, я с 2009 года начал привлекать его к играм за «Металлург-Запсиб"-96. Мы начали плотно работать: отец возил его на тренировки, также Головин выступал за нашу команду — и на первенстве области, и на России, — вспомнил тренер. — Саша — четырехкратный чемпион области по своему возрасту в составе нашей школы. Каждый год мы были в призерах первенства Сибири, играли в Кубке ПФЛ, заняли там третье место».

«Совместно с родителями приняли решение о переводе в УОР, — продолжил Рылов. — Из Калтана возить было тяжело постоянно, и появилась возможность, чтобы он жил в Ленинске-Кузнецком. В УОР они практически не играют, разве что на первенстве области из 6−8 команд. В общем, все становление Саши как футболиста проходило в школе “Металлург-Запсиб”. Именно благодаря нашей школе его заметили специалисты в Москве. В УОРе он учился, получал знания, а играл и тренировался у нас».