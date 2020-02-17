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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» начнет новый чемпионат Беларуси матчем со «Смолевичами»

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня прошла жеребьевка стартовых туров 30-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, который начнется 19 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпион страны брестское «Динамо» в первом туре нового первенства примет на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Смолевичей». Во втором туре брестские динамовцы сыграют в гостях у «Слуцка». Серебряный призер прошлого чемпионата борисовский БАТЭ начнет турнир выездными встречами: в первом туре со столичным клубом «Энергетик-БГУ», а затем сыграет в Мозыре с местной «Славией». Обладатели бронзы футболисты солигорского «Шахтера» сначала сыграют у себя дома против жодинского «Торпедо-БелАЗа», а потом отправятся в гости к «Городее». Минское «Динамо» на старте проэкзаменует на своем поле новобранца высшей лиги брестский «Рух», а потом встретится с земляками из ФК «Минск».

В высшей лиге юбилейного чемпионата Беларуси примут участие 16 клубов, которые проведут классический двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Призеры первенства станут известны в начале декабря.

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