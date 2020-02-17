Брестское «Динамо» начнет новый чемпионат Беларуси матчем со «Смолевичами»

Чемпион страны брестское «Динамо» в первом туре нового первенства примет на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Смолевичей». Во втором туре брестские динамовцы сыграют в гостях у «Слуцка». Серебряный призер прошлого чемпионата борисовский БАТЭ начнет турнир выездными встречами: в первом туре со столичным клубом «Энергетик-БГУ», а затем сыграет в Мозыре с местной «Славией». Обладатели бронзы футболисты солигорского «Шахтера» сначала сыграют у себя дома против жодинского «Торпедо-БелАЗа», а потом отправятся в гости к «Городее». Минское «Динамо» на старте проэкзаменует на своем поле новобранца высшей лиги брестский «Рух», а потом встретится с земляками из ФК «Минск».