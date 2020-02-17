Новичок стал самым дорогим футболистом казахстанского клуба

Контракт подписан до конца года, тогда как рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составила 600 тысяч евро, что сделало его самым дорогим футболистом петропавловского клуба.

В тройку самых дорогих игроков североказахстанцев также вошли 30-летний украинский полузащитник Максим Драченко (450 тысяч евро) и 33-летний грузинский хавбек Шота Григалашвили (400 тысяч евро).

29-летний Андрюшкявичюс с лета прошлого года играл за «Тобол». Костанайцы, по сведениям Transfermarkt, отдали за него 20 тысяч евро мариямпольской «Судуве». На родине литовец еще выступал за «Каунас», а за границей защищал цвета польской «Лехии», шведского «Юргордена», нидерландского «Камбюра», американских «Портленд Тимберса», «Ди Си Юнайтед».

За сборную Литвы привлекается с 2011 года, забив один гол в 31 матче. Кроме того, на счету имеет восемь игр за «молодежку».

Отметим, в межсезонье петропавловцы подписали Тамаза Цецхладзе («Торпедо», Кутаиси), Михаила Платика («Милсами»), Терентия Луцевича («Гомель»), Игоря Зеньковича («Кайсар»).