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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок стал самым дорогим футболистом казахстанского клуба

Защитник сборной Литвы Витаутас Андрюшкявичюс перешел в «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт подписан до конца года, тогда как рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составила 600 тысяч евро, что сделало его самым дорогим футболистом петропавловского клуба.

В тройку самых дорогих игроков североказахстанцев также вошли 30-летний украинский полузащитник Максим Драченко (450 тысяч евро) и 33-летний грузинский хавбек Шота Григалашвили (400 тысяч евро).

29-летний Андрюшкявичюс с лета прошлого года играл за «Тобол». Костанайцы, по сведениям Transfermarkt, отдали за него 20 тысяч евро мариямпольской «Судуве». На родине литовец еще выступал за «Каунас», а за границей защищал цвета польской «Лехии», шведского «Юргордена», нидерландского «Камбюра», американских «Портленд Тимберса», «Ди Си Юнайтед».

За сборную Литвы привлекается с 2011 года, забив один гол в 31 матче. Кроме того, на счету имеет восемь игр за «молодежку».

Отметим, в межсезонье петропавловцы подписали Тамаза Цецхладзе («Торпедо», Кутаиси), Михаила Платика («Милсами»), Терентия Луцевича («Гомель»), Игоря Зеньковича («Кайсар»).

«Кызыл-Жар СК» в предыдущем сезоне занял первое место в первой лиге, выйдя в премьер-лигу напрямую. В январе команду возглавил молдавский тренер Вячеслав Руснак.

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