«Астана» объявила об уходе легионера

27-летний Янга выступал за столичный клуб с лета 2018 года. За «Астану» он провел 63 матча, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.

Подтвердил переход Янги «Лугано» — срок аренды рассчитан до 30 июня. Его новая команда занимает седьмое место из 10 участников чемпионата Швейцарии.

«ФК “Астана” благодарит Янгу за его работу на благо клуба и желает удачного отрезка карьеры в Швейцарии», — говорится в сообщении.