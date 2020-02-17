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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе легионера

Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул «Астану» и перешел в швейцарский «Лугано» на правах аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.

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27-летний Янга выступал за столичный клуб с лета 2018 года. За «Астану» он провел 63 матча, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.

Подтвердил переход Янги «Лугано» — срок аренды рассчитан до 30 июня. Его новая команда занимает седьмое место из 10 участников чемпионата Швейцарии.

«ФК “Астана” благодарит Янгу за его работу на благо клуба и желает удачного отрезка карьеры в Швейцарии», — говорится в сообщении.

До «Астаны» в карьере Янги были словацкий «Тренчин», бельгийский «Гент» и нидерландсие «Виллем II», «Эксельсиор» и «Дордрехт».

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