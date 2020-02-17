«Астана» объявила об уходе легионера
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул «Астану» и перешел в швейцарский «Лугано» на правах аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул «Астану» и перешел в швейцарский «Лугано» на правах аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Казахстана.
27-летний Янга выступал за столичный клуб с лета 2018 года. За «Астану» он провел 63 матча, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.
Подтвердил переход Янги «Лугано» — срок аренды рассчитан до 30 июня. Его новая команда занимает седьмое место из 10 участников чемпионата Швейцарии.
«ФК “Астана” благодарит Янгу за его работу на благо клуба и желает удачного отрезка карьеры в Швейцарии», — говорится в сообщении.
До «Астаны» в карьере Янги были словацкий «Тренчин», бельгийский «Гент» и нидерландсие «Виллем II», «Эксельсиор» и «Дордрехт».