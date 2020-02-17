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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил «Зениту», но пропустил два гола за две минуты и проиграл

Алматинский «Кайрат» проиграл санкт-петербургскому «Зениту», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч между серебряным призером КПЛ-2019 и чемпионом России прошел сегодня, 17 февраля, в турецком Белеке и завершился со счетом 1:3.

На 25-й минуте Малком вывел «Зенит» вперед, но «Кайрат» ответил голом Еркебулана Тунгышбаева на 34-й. Вырвали же победу чемпионы России за две минуты во втором тайме: на 67-й минуте со штрафного забил Дуглас Сантос, а на 68-й отличился Сердар Азмун.

При этом в начале матча за фол последней надежды на форварде Абате Аймбетове красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Из-за товарищеского характера игры российский клуб не остался в меньшинстве.

При этом для «Зенита» этот матч стал вторым за день. За несколько часов до «Кайрата» питерцы победили «Аланию» из третьей по силе лиги России — 4:2.

Ранее «Кайрат» на втором сборе в Турции победил украинский «Днепр-1» (4:2) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Последним соперником алматинцев будет еще один клуб российской премьер-лиги — матч с казанским «Рубином» пройдет 19 февраля.

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