«Кайрат» забил «Зениту», но пропустил два гола за две минуты и проиграл

Контрольный матч между серебряным призером КПЛ-2019 и чемпионом России прошел сегодня, 17 февраля, в турецком Белеке и завершился со счетом 1:3.

На 25-й минуте Малком вывел «Зенит» вперед, но «Кайрат» ответил голом Еркебулана Тунгышбаева на 34-й. Вырвали же победу чемпионы России за две минуты во втором тайме: на 67-й минуте со штрафного забил Дуглас Сантос, а на 68-й отличился Сердар Азмун.

При этом в начале матча за фол последней надежды на форварде Абате Аймбетове красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Из-за товарищеского характера игры российский клуб не остался в меньшинстве.

При этом для «Зенита» этот матч стал вторым за день. За несколько часов до «Кайрата» питерцы победили «Аланию» из третьей по силе лиги России — 4:2.