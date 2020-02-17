«Кайрат» забил «Зениту», но пропустил два гола за две минуты и проиграл
Алматинский «Кайрат» проиграл
Алматинский «Кайрат» проиграл
Контрольный матч между серебряным призером КПЛ-2019 и чемпионом России прошел сегодня, 17 февраля, в турецком Белеке и завершился со счетом 1:3.
На 25-й минуте Малком вывел «Зенит» вперед, но «Кайрат» ответил голом Еркебулана Тунгышбаева на 34-й. Вырвали же победу чемпионы России за две минуты во втором тайме: на 67-й минуте со штрафного забил Дуглас Сантос, а на 68-й отличился Сердар Азмун.
При этом в начале матча за фол последней надежды на форварде Абате Аймбетове красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.
При этом для «Зенита» этот матч стал вторым за день. За несколько часов до «Кайрата» питерцы победили «Аланию» из третьей по силе лиги России — 4:2.
Ранее «Кайрат» на втором сборе в Турции победил украинский «Днепр-1» (4:2) и сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Последним соперником алматинцев будет еще один клуб российской