Минспорта: Футбольные клубы обязаны направлять игроков в национальную сборную

Поводом для сегодняшнего разговора стало решение руководства брестского «Динамо», борисовского БАТЭ и солигорского «Шахтера» не отпускать ряд своих игроков в распоряжение национальной команды для участия в товарищеских матчах против сборных Узбекистана (23 февраля) и Болгарии (26 февраля).

Подчеркнув, что Министерство спорта и туризма не вмешивается в отношения АБФФ и футбольных клубов, уважает их право заниматься развитием и популяризацией футбола во всех формах, Сергей Ковальчук напомнил: спортивное объединение футбольных клубов, региональных федераций и других организаций обязано действовать в рамках правового поля.

В данном случае отношения между федерацией и клубами по направлению игроков в национальную команду регулируются требованиями Трудового кодекса, Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», указом Президента «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», регламентом чемпионата Беларуси по футболу.

«Внимательно изучив эти документы, вы поймете, что клубы не вправе действовать по принципу: “Хочу — выполняю, не хочу — не выполняю решение федерации”. Вы обязаны направлять игроков в нацкоманду для участия в спортивных мероприятиях, включая учебно-тренировочные сборы. Разночтений быть не может», — подчеркнул министр.

Сергей Ковальчук также отметил, что у белорусской сборной появился уникальный шанс выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Для этого нужно победить 26 марта в гостях сборную Грузии и 31 марта дома поспорить за единственную путевку на Евро-2020 с победителем пары Северная Македония — Косово. Поэтому сейчас не время выяснять отношения, нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на европейское первенство, считает Сергей Ковальчук.

Он также напомнил: в случае невыхода в финальную часть чемпионата Европы футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год. А это значит, объем финансовых средств, выделяемых на подготовку и участие белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях, будет сокращен.