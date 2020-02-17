Шпилевский прокомментировал поражение «Кайрата» от «Зенита», травму лучшего бомбардира и замену Исламхану на штрафные

Товарищеская игра в Турции завершилась со счетом 1:3. На перерыв команды уходили при результате 1:1, но во втором тайме «Кайрат» пропустил два гола за минуту.

— Мы заслужили большего, чем поражение, которое в конце звучало разгромным. Небольшой осадок остался, но, в целом, можно остаться довольным от того, как выступила команда и какую она показала самоотдачу, игровую идею против лидера чемпионата России. Есть на чем строить команду.

С заменами наших казахстанских футболистов мы показали, что у нас есть ребята и главное — доверять и воспитывать их. Это самые основные выводы, которые мы сделали. Результат немного не тот, который мы хотели, — сказал Шпилевский.

— Травма Эсеолы сильно отразилась на команде в первом тайме?

— Конечно, это потеря для нас, но думаю, что тот же Аймбетов или Тунгышбаев адекватно заменят его. Я очень доволен их игрой сегодня, оба создавали остроту и имели шансы. Понятно, что они должны наиграть эту связку, но сыграли вполне хорошо. Дай бог, чтобы у Эсеолы не было ничего серьезного. Пока у нас в нападении не слишком большой выбор.

— Почему Нуралы Алип исполнил штрафной?

— Мы все прекрасно знаем, что у него прекрасная ударная техника. В этом году нас покинул Исламхан, поэтому сейчас надо искать и пробовать новые варианты. Решили дать ему шанс, и думаю, он хорошо пробил.

— Показалось, что Дзюбе было непросто играть против Алипа и Дугалича.