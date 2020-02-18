«Даже если нас отправят в Лигу 2 — я останусь с вами!» Гвардиола не уйдет из «Сити» после бана в ЛЧ
Это он сказал игрокам.
Это он сказал игрокам.
До сих пор с трудом верится: «Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов. Два сезона подряд. Понятно, что «горожане» попробуют обжаловать решение в CAS. Но пока реальность такова: «Ман Сити» был отстранен УЕФА от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро. Английский клуб уличен в завышении своих спонсорских доходов в отчетах за 2012 и 2016 год, что помогало клубу обойти финансовый
«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда выражал необходимость поиска независимого органа процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть все неопровержимые доказательства в поддержку своей позиции.
В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которым он намеревался подвергнуть «Манчестер Сити». Последовавший процесс УЕФА не оставлял никаких сомнений в результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, жалобу, которая была подтверждена решением CAS. Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, принятое к производству УЕФА и рассматривающееся УЕФА. Так как этот предвзятый процесс завершен, Клуб начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, — официальное заявление «Манчестер Сити».
Сразу после шокирующей новости встал вопрос: а
Испанский коуч не брал ЛЧ с 2011 года. Тогда он сделал это, разумеется, со своей волшебной, почти идеальной «Барселоной». 9 лет — для него очень большой срок. А теперь прибавьте сюда еще два года бана…
Конечно, у «Сити» есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но все же: отстранение от ЛЧ — огромный удар по английскому суперклубу. По каждому его сотруднику. Считая главного тренера.
Про возможный уход Гвардиолы и так уже ходят слухи. Весь этот сезон. Мол, Пеп устал от работы в «Сити», да и игроки тоже хотят перемен. Плюс у Гвардиолы всегда миллион потенциальных вариантов для продолжения карьеры. Пеп, мягко говоря, — востребованный товарищ на тренерском рынке.
Сразу после бана «Сити» итальянские СМИ затрубили старую песню: Гвардиолу ждут в Серии А. Якобы 70% процентов, что Пеп покинет «Сити» по окончании этого сезона. И летом возглавит
BBC и SkySports тоже настаивали, что Пеп в раздумьях. Притом размышлял об уходе испанец еще до бана «Сити». А уж после… Но, кажется, Гвардиола слишком любит «Сити». И
«В какой бы лиге мы не играли, я все равно останусь с вами. Даже если нас отправят в Лигу 2 — я все равно буду в “Манчестер Сити”. Это время, чтобы объединиться», — слова Гвардиолы игрокам «МС». О них написали в SkySports — источник авторитетный. Журналисты Ская также сообщили, что Рахим Стерлинг тоже решил никуда не уходить из «Сити». Еще один патриот клуба из Манчестера.
Важно, что боссы «МС» заверили Пепа и игроков — бан будет снят. Очевидно, что эти слова тоже повлияли на настроения Гвардиолы и футболистов.