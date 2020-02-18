«Даже если нас отправят в Лигу 2 — я останусь с вами!» Гвардиола не уйдет из «Сити» после бана в ЛЧ

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

До сих пор с трудом верится: «Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов. Два сезона подряд. Понятно, что «горожане» попробуют обжаловать решение в CAS. Но пока реальность такова: «Ман Сити» был отстранен УЕФА от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро. Английский клуб уличен в завышении своих спонсорских доходов в отчетах за 2012 и 2016 год, что помогало клубу обойти финансовый фейр-плей.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда выражал необходимость поиска независимого органа процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть все неопровержимые доказательства в поддержку своей позиции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--65be75e3a03fd0f31842" data-vnd="65be75e3a03fd0f31842" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=65be75e3a03fd0f31842" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которым он намеревался подвергнуть «Манчестер Сити». Последовавший процесс УЕФА не оставлял никаких сомнений в результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, жалобу, которая была подтверждена решением CAS. Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, принятое к производству УЕФА и рассматривающееся УЕФА. Так как этот предвзятый процесс завершен, Клуб начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, — официальное заявление «Манчестер Сити».

Сразу после шокирующей новости встал вопрос: а дальше-то что? Как «Сити» сохранить топ-команду? Как уговорить Агуэро, Стерлинга и других звезд пожертвовать Лигой чемпионов? Два года не участвовать в самом статусном и крутом клубном турнире планеты Земля? Как удержать Гвардиолу без Лиги чемпионов? Той самой Лиги чемпионов, которую Пеп жаждет выиграть.

Испанский коуч не брал ЛЧ с 2011 года. Тогда он сделал это, разумеется, со своей волшебной, почти идеальной «Барселоной». 9 лет — для него очень большой срок. А теперь прибавьте сюда еще два года бана…

Конечно, у «Сити» есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но все же: отстранение от ЛЧ — огромный удар по английскому суперклубу. По каждому его сотруднику. Считая главного тренера.

Про возможный уход Гвардиолы и так уже ходят слухи. Весь этот сезон. Мол, Пеп устал от работы в «Сити», да и игроки тоже хотят перемен. Плюс у Гвардиолы всегда миллион потенциальных вариантов для продолжения карьеры. Пеп, мягко говоря, — востребованный товарищ на тренерском рынке.

Сразу после бана «Сити» итальянские СМИ затрубили старую песню: Гвардиолу ждут в Серии А. Якобы 70% процентов, что Пеп покинет «Сити» по окончании этого сезона. И летом возглавит какой-нибудь клуб. «Ювентус», «Милан», «Барселона», «ПСЖ» — шорт-лист претендентов на Гвардиолу. Неофициальных, разумеется.

BBC и SkySports тоже настаивали, что Пеп в раздумьях. Притом размышлял об уходе испанец еще до бана «Сити». А уж после… Но, кажется, Гвардиола слишком любит «Сити». И по-прежнему верит в свой проект. Даже если он не будет включать Лигу чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8ita-oJSSb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8ita-oJSSb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8ita-oJSSb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester City (@mancity)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-14T09:30:58+00:00">14 Фев 2020 в 1:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В какой бы лиге мы не играли, я все равно останусь с вами. Даже если нас отправят в Лигу 2 — я все равно буду в “Манчестер Сити”. Это время, чтобы объединиться», — слова Гвардиолы игрокам «МС». О них написали в SkySports — источник авторитетный. Журналисты Ская также сообщили, что Рахим Стерлинг тоже решил никуда не уходить из «Сити». Еще один патриот клуба из Манчестера.

Важно, что боссы «МС» заверили Пепа и игроков — бан будет снят. Очевидно, что эти слова тоже повлияли на настроения Гвардиолы и футболистов.

Если все же Гвардиола покинет «Сити» — на его место есть 2 главных претендента. Это Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс. Экс-тренер «Тоттенхэма» сейчас свободен, а Роджерс шикарно работает с «Лестером». «В идеале хочу вернуться в АПЛ. Думаю, я отдохнул и готов снова тренировать в Англии», — признание Почеттино.

Пепу — 49, смешной для тренера возраст. Первым его клубом была «Барселона B» — дальше, все знают, основная команда каталонцев. Итого у Гвардиолы 13-летний тренерский стаж. И всего три «взрослых» клуба — «Барса», «Бавария» и «МС». С — стабильность.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» уже 3,5 года — с июля 2016-го. Притом о подписании контракта с испанцем объявили раньше — 48 месяцев назад, в феврале 2016-го. Так что недавно Пеп отпраздновал юбилей в «МС».