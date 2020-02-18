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09:55 (мск), источник: Sport24

«Даже если нас отправят в Лигу 2 — я останусь с вами!» Гвардиола не уйдет из «Сити» после бана в ЛЧ

Это он сказал игрокам.

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До сих пор с трудом верится: «Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов. Два сезона подряд. Понятно, что «горожане» попробуют обжаловать решение в CAS. Но пока реальность такова: «Ман Сити» был отстранен УЕФА от участия в еврокубках на два сезона и оштрафован на 30 миллионов евро. Английский клуб уличен в завышении своих спонсорских доходов в отчетах за 2012 и 2016 год, что помогало клубу обойти финансовый фейр-плей.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда выражал необходимость поиска независимого органа процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть все неопровержимые доказательства в поддержку своей позиции.

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В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которым он намеревался подвергнуть «Манчестер Сити». Последовавший процесс УЕФА не оставлял никаких сомнений в результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, жалобу, которая была подтверждена решением CAS. Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, принятое к производству УЕФА и рассматривающееся УЕФА. Так как этот предвзятый процесс завершен, Клуб начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, — официальное заявление «Манчестер Сити».

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Сразу после шокирующей новости встал вопрос: а дальше-то что? Как «Сити» сохранить топ-команду? Как уговорить Агуэро, Стерлинга и других звезд пожертвовать Лигой чемпионов? Два года не участвовать в самом статусном и крутом клубном турнире планеты Земля? Как удержать Гвардиолу без Лиги чемпионов? Той самой Лиги чемпионов, которую Пеп жаждет выиграть.

Испанский коуч не брал ЛЧ с 2011 года. Тогда он сделал это, разумеется, со своей волшебной, почти идеальной «Барселоной». 9 лет — для него очень большой срок. А теперь прибавьте сюда еще два года бана…

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Конечно, у «Сити» есть шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но все же: отстранение от ЛЧ — огромный удар по английскому суперклубу. По каждому его сотруднику. Считая главного тренера.

Про возможный уход Гвардиолы и так уже ходят слухи. Весь этот сезон. Мол, Пеп устал от работы в «Сити», да и игроки тоже хотят перемен. Плюс у Гвардиолы всегда миллион потенциальных вариантов для продолжения карьеры. Пеп, мягко говоря, — востребованный товарищ на тренерском рынке.

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Сразу после бана «Сити» итальянские СМИ затрубили старую песню: Гвардиолу ждут в Серии А. Якобы 70% процентов, что Пеп покинет «Сити» по окончании этого сезона. И летом возглавит какой-нибудь клуб. «Ювентус», «Милан», «Барселона», «ПСЖ» — шорт-лист претендентов на Гвардиолу. Неофициальных, разумеется.

BBC и SkySports тоже настаивали, что Пеп в раздумьях. Притом размышлял об уходе испанец еще до бана «Сити». А уж после… Но, кажется, Гвардиола слишком любит «Сити». И по-прежнему верит в свой проект. Даже если он не будет включать Лигу чемпионов.

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«В какой бы лиге мы не играли, я все равно останусь с вами. Даже если нас отправят в Лигу 2 — я все равно буду в “Манчестер Сити”. Это время, чтобы объединиться», — слова Гвардиолы игрокам «МС». О них написали в SkySports — источник авторитетный. Журналисты Ская также сообщили, что Рахим Стерлинг тоже решил никуда не уходить из «Сити». Еще один патриот клуба из Манчестера.

Важно, что боссы «МС» заверили Пепа и игроков — бан будет снят. Очевидно, что эти слова тоже повлияли на настроения Гвардиолы и футболистов.

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  • Если все же Гвардиола покинет «Сити» — на его место есть 2 главных претендента. Это Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс. Экс-тренер «Тоттенхэма» сейчас свободен, а Роджерс шикарно работает с «Лестером». «В идеале хочу вернуться в АПЛ. Думаю, я отдохнул и готов снова тренировать в Англии», — признание Почеттино.
  • Пепу — 49, смешной для тренера возраст. Первым его клубом была «Барселона B» — дальше, все знают, основная команда каталонцев. Итого у Гвардиолы 13-летний тренерский стаж. И всего три «взрослых» клуба — «Барса», «Бавария» и «МС». С — стабильность.
  • Гвардиола работает с «Манчестер Сити» уже 3,5 года — с июля 2016-го. Притом о подписании контракта с испанцем объявили раньше — 48 месяцев назад, в феврале 2016-го. Так что недавно Пеп отпраздновал юбилей в «МС».
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