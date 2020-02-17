«Атырау» остался без главного тренера

Причины своего решения 32-летний Кабдулов не озвучил. Он пожелал команде вернуться в премьер-лигу.

«Дорогие коллеги, футболисты, болельщики нашей команды. Хотел бы вам всем сказать спасибо за работу, мне было приятно с вами поработать! Желаю вам всем удачи в нынешнем сезоне. Надеюсь, еще поработаем вместе когда-нибудь. В любом случае от всей души желаю вам выполнить задачу выхода в премьер-лигу. Всех обнимаю! В ближайшее время сообщу о дальнейших своих планах», — написал Кабдулов.

Как отмечает KazFootball.kz, Кабдулов находился в системе «Атырау» с марта 2009 года. С 2009 по 2012 год он работал тренером дубля, в 2013-м — тренером «Атырау-99», который стал чемпионом первенства среди молодежных команд премьер-лиги, а с с 2013-го по 2015-й — руководителем футбольного центра.

В штаб главной команды «Атырау» Кабдулов вошел в декабре 2013 года. В сезонах-2017 и 2019 молодой специалиста по два раза становился исполняющим обязанности главного тренера.