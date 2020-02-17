Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Торино
10
Футбол. Зарубежный
16.02
Реал
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
16.02
Лилль
Марсель
12
Футбол. Еврокубки
18.02
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
18.02
Атлетико
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
17 февраля, источник: Vesti.kz

«Атырау» остался без главного тренера

Казахстанец Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера «Атырау». Он этом он сообщил на странице в Instagram.

Наверх

Причины своего решения 32-летний Кабдулов не озвучил. Он пожелал команде вернуться в премьер-лигу.

«Дорогие коллеги, футболисты, болельщики нашей команды. Хотел бы вам всем сказать спасибо за работу, мне было приятно с вами поработать! Желаю вам всем удачи в нынешнем сезоне. Надеюсь, еще поработаем вместе когда-нибудь. В любом случае от всей души желаю вам выполнить задачу выхода в премьер-лигу. Всех обнимаю! В ближайшее время сообщу о дальнейших своих планах», — написал Кабдулов.

Как отмечает KazFootball.kz, Кабдулов находился в системе «Атырау» с марта 2009 года. С 2009 по 2012 год он работал тренером дубля, в 2013-м — тренером «Атырау-99», который стал чемпионом первенства среди молодежных команд премьер-лиги, а с с 2013-го по 2015-й — руководителем футбольного центра.

В штаб главной команды «Атырау» Кабдулов вошел в декабре 2013 года. В сезонах-2017 и 2019 молодой специалиста по два раза становился исполняющим обязанности главного тренера.

Отметим, что в 2019 году «Атырау» занял предпоследнее, 11-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а также в третий раз подряд проиграл в финале Кубка Казахстана.

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Готовы "газануть" на турнире UFC в Казахстане - Сергей Морозов
Путин высказался о выступлении Логинова на ЧМ-2020 по биатлону
Александр Кокорин поделился эмоциями от дебюта в «Сочи»
Месси и Хэмилтон разделили награду лучшему спортсмену года
Первый канал покажет класико «Реал» — «Барселона» в прямом эфире
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь