«Атырау» остался без главного тренера
Казахстанец Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера «Атырау». Он этом он сообщил на странице в Instagram.
Казахстанец Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера «Атырау». Он этом он сообщил на странице в Instagram.
Причины своего решения 32-летний Кабдулов не озвучил. Он пожелал команде вернуться в
«Дорогие коллеги, футболисты, болельщики нашей команды. Хотел бы вам всем сказать спасибо за работу, мне было приятно с вами поработать! Желаю вам всем удачи в нынешнем сезоне. Надеюсь, еще поработаем вместе
Как отмечает KazFootball.kz, Кабдулов находился в системе «Атырау» с марта 2009 года. С 2009 по 2012 год он работал тренером дубля, в 2013-м — тренером «Атырау-99», который стал чемпионом первенства среди молодежных команд
В штаб главной команды «Атырау» Кабдулов вошел в декабре 2013 года. В сезонах-2017 и 2019 молодой специалиста по два раза становился исполняющим обязанности главного тренера.
Отметим, что в 2019 году «Атырау» занял предпоследнее, 11-е, место в КПЛ и вылетел в первую лигу, а также в третий раз подряд проиграл в финале Кубка Казахстана.