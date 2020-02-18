«Милан» победил «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Милане в понедельник, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.
«Милан» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А, потерпевший пятое поражение подряд «Торино» (27) располагается на 14-й строчке.