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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» победил «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Милане в понедельник, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Анте Ребич.

«Милан» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А, потерпевший пятое поражение подряд «Торино» (27) располагается на 14-й строчке.

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