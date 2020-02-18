МЮ опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR!
Спорное судейство помогло «Манчестер Юнайтед» победить на «Стэмфорд Бридж».
Спорное судейство помогло «Манчестер Юнайтед» победить на «Стэмфорд Бридж».
«Манчестер Юнайтед» — один из тех, для кого еврокубковая дисквалификация «Манчестер Сити» стала особенно приятной новостью. Теперь
Сульшер опасался «Челси», пусть в первом круге его команда и разгромила синих на «Олд Траффорд» со счётом 4:0. Норвежский тренер решил выставить пять защитников, одним из которых стал Эрик Бейи: ивуарец вышел на поле впервые в сезоне АПЛ. Тактика сдерживания вкупе с травмами игроков лондонского клуба помогла «Манчестер Юнайтед» победить. У Тэмми Абрахама рецидив травмы, а Каллум
В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ — на 45-й минуте! Его «Манчестер Юнайтед» использовал на сто процентов, забив гол. Виллиан, не самый большой мастер отбора мяча, позволил Аарону
Не сказать чтобы первый тайм получился совсем скучным, но второй, конечно, был повеселее. Впрочем, ещё до перерыва «Манчестер Юнайтед» мог остаться вдесятером, когда Гарри Магуайр, упав в борьбе с Миши Батшуайи, ударил нападающего «Челси» ногой. Судьи с VAR посчитали, что поступок защитника не тянул на красную карточку. А вот, например, у
Во втором тайме ещё два решения VAR были приняты в пользу команды Сульшера. Оба связаны с отменой голов в ворота Давида де Хеа. Если Оливье Жиру действительно
Команда Лэмпарда давила во втором тайме (66% владения мячом, удары — 9:3), однако так и не забила по правилам. Тот же Батшуайи совершенно беспомощен в штрафной. Зато оставшийся на поле после столкновения с бельгийцем Магуайр стал автором второго гола манкунианцев. Новичок Бруну Фернандеш здорово подал с углового в нужную точку, а центральный защитник переиграл своего коллегу по амплуа Антонио Рюдигера. Магуайр — лучший игрок матча по версии Whoscored.com (9,11 балла), Батшуайи — худший (5,11). В компенсированное время состоялся дебют другого новичка манкунианцев Одиона Игало.
«Манчестер Юнайтед» благодаря второй победе в сезоне над «Челси» сократил отставание от синих до трёх очков. До «Тоттенхэма» — два очка. Кстати, через четыре тура, 15 марта команды Сульшера и Жозе Моуринью встретятся на поле «шпор».
Анатолий Романов
|Фрэнк Лэмпард
|Уле Гуннар Сульшер
|Антони Марсьяль(Аарон Ван-Биссака)
|45′
|Харри Магуайр(Бруну Фернандеш)
|66′
|13
|Вилли Кабальеро
|1
|Давид де Хеа
|24
|Рис I Джеймс
|3
|Эрик Байи
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Харри Магуайр
|2
|Антонио Рюдигер
48′
|23
|Люк Шоу
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|29
|Аарон Ван-Биссака
79′
|17
|Матео Ковачич
|53
|Брэндон Уильямс
76′
|10
|Виллиан
35′
|17
|Фред
59′
|11
|Родригес Педро
64′
|31
|Неманья Матич
|4
|Андреас Кристенсен
45′
|18
|Бруну Фернандеш
90′
|15
|Курт Зума
59′
|20
|Диогу Далот
|7
|Н`Голо Канте
12′
|21
|Дэниэл Джеймс
80′
|19
|Мэйсон Маунт
|15
|Андреас Перейра
|23
|Миши Батшуайи
68′
|9
|Антони Марсьяль
90′
|18
|Оливье Жиру
|25
|Одион Игало
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)