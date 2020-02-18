МЮ опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR!

Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» — один из тех, для кого еврокубковая дисквалификация «Манчестер Сити» стала особенно приятной новостью. Теперь Уле-Гуннар Сульшер имеет больше шансов финишировать со своей командой в зоне Лиги чемпионов. Но для этого нужно в том числе лучше играть в гостях. Перед матчем на «Энфлиде» манкунианцы оставались единственной командой АПЛ, не забивавшей на выезде в 2020 году.

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Сульшер опасался «Челси», пусть в первом круге его команда и разгромила синих на «Олд Траффорд» со счётом 4:0. Норвежский тренер решил выставить пять защитников, одним из которых стал Эрик Бейи: ивуарец вышел на поле впервые в сезоне АПЛ. Тактика сдерживания вкупе с травмами игроков лондонского клуба помогла «Манчестер Юнайтед» победить. У Тэмми Абрахама рецидив травмы, а Каллум Хадсон-Одои потянул мышцы задней поверхности бедра. Вдобавок уже на 10-й минуте получил повреждение и попросил замену Н’Голо Канте.

В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ — на 45-й минуте! Его «Манчестер Юнайтед» использовал на сто процентов, забив гол. Виллиан, не самый большой мастер отбора мяча, позволил Аарону Ван-Биссаке сделать кросс справа, а Андреас Кристенсен проиграл воздух Антони Марсьялю. Возможно, на действия датчанина в этом эпизоде повлияло то, что минутой ранее ему разбили нос. В перерыве Лэмпард заменил Кристенсена на Курта Зума.

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Не сказать чтобы первый тайм получился совсем скучным, но второй, конечно, был повеселее. Впрочем, ещё до перерыва «Манчестер Юнайтед» мог остаться вдесятером, когда Гарри Магуайр, упав в борьбе с Миши Батшуайи, ударил нападающего «Челси» ногой. Судьи с VAR посчитали, что поступок защитника не тянул на красную карточку. А вот, например, у экс-полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса другое мнение — это удаление.

Во втором тайме ещё два решения VAR были приняты в пользу команды Сульшера. Оба связаны с отменой голов в ворота Давида де Хеа. Если Оливье Жиру действительно чуть-чуть забрался в офсайд, то Сесар Аспиликуэта, возможно, по инерции столкнулся с соперником после лёгкого толчка со стороны игрока «МЮ». Можно было и засчитать гол Зума.

Команда Лэмпарда давила во втором тайме (66% владения мячом, удары — 9:3), однако так и не забила по правилам. Тот же Батшуайи совершенно беспомощен в штрафной. Зато оставшийся на поле после столкновения с бельгийцем Магуайр стал автором второго гола манкунианцев. Новичок Бруну Фернандеш здорово подал с углового в нужную точку, а центральный защитник переиграл своего коллегу по амплуа Антонио Рюдигера. Магуайр — лучший игрок матча по версии Whoscored.com (9,11 балла), Батшуайи — худший (5,11). В компенсированное время состоялся дебют другого новичка манкунианцев Одиона Игало.

«Манчестер Юнайтед» благодаря второй победе в сезоне над «Челси» сократил отставание от синих до трёх очков. До «Тоттенхэма» — два очка. Кстати, через четыре тура, 15 марта команды Сульшера и Жозе Моуринью встретятся на поле «шпор».