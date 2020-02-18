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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла нового нападающего с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Нападающий сборной Кипра и датского «Копенгагена» Пиерос Сотириу близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает Kerkida.net.

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Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний форвард должен 18 февраля отправиться в расположение «Астаны», проводящей сборы в Турции, чтобы пройти медицинское обследование.

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Если все пройдет гладко, то сделка будет завершена.

В минувшем сезоне чемпионата Дании Сотириу принял участие в 17 матчах и забил девять голов. Также на его счету один мяч в трех матчах квалификации Лиги чемпионов и два гола в восьми играх в Лиге Европы (две в квалификации).

Кроме того, форвард сыграл за сборную Кипра в отборе на Евро-2020 и забил четыре гола, два из которых в ворота Казахстана.

Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро.

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