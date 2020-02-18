«Астана» нашла нового нападающего с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Нападающий сборной Кипра и датского «Копенгагена» Пиерос Сотириу близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает Kerkida.net.
Нападающий сборной Кипра и датского «Копенгагена» Пиерос Сотириу близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает Kerkida.net.
По информации источника, 27-летний форвард должен 18 февраля отправиться в расположение «Астаны», проводящей сборы в Турции, чтобы пройти медицинское обследование.
Если все пройдет гладко, то сделка будет завершена.
В минувшем сезоне чемпионата Дании Сотириу принял участие в 17 матчах и забил девять голов. Также на его счету один мяч в трех матчах квалификации Лиги чемпионов и два гола в восьми играх в Лиге Европы (две в квалификации).
Кроме того, форвард сыграл за сборную Кипра в отборе на Евро-2020 и забил четыре гола, два из которых в ворота Казахстана.
Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро.